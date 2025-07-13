Атака на Росію / © ТСН.ua

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У ніч проти 13 липня дрони атакували нафтопереробний завод у Кстово РФ. Це спричинило пожежу та відключення електроенергії в кількох районах.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Дата публікації 11:11, 13.07.25 Кількість переглядів 9 Невідомі дрони атакували нафтопереробний завод у Кстово РФ

Через удар також оголосили режим небезпеки в Татарстані, Воронезькій та Курській областях, де працювала ППО та перехопила кілька безпілотних літальних апаратів.

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Наслідки встановлюються.

Нагадаємо, вночі 11 липня, дрони атакували три російських області — Липецьку, Тульську та Московську. «Пулково» тимчасово припинив роботу.

У Тульській області в Росії поскаржилися на масовану атаку невідомих дронів.

«Шановні мешканці! У регіоні все ще зберігається небезпека БпЛА. Підрозділи ППО Міноборони Росії контролюють ситуацію в повітряному просторі Тульської області», — заявив губернатор області Дмитро Міляєв.

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