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- Війна
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Невідомі дрони атакували нафтопереробний завод у Кстово РФ
Росіянам вночі 13 липня знову було неспокійно через БпЛА.
У ніч проти 13 липня дрони атакували нафтопереробний завод у Кстово РФ. Це спричинило пожежу та відключення електроенергії в кількох районах.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Через удар також оголосили режим небезпеки в Татарстані, Воронезькій та Курській областях, де працювала ППО та перехопила кілька безпілотних літальних апаратів.
Наслідки встановлюються.
Нагадаємо, вночі 11 липня, дрони атакували три російських області — Липецьку, Тульську та Московську. «Пулково» тимчасово припинив роботу.
У Тульській області в Росії поскаржилися на масовану атаку невідомих дронів.
«Шановні мешканці! У регіоні все ще зберігається небезпека БпЛА. Підрозділи ППО Міноборони Росії контролюють ситуацію в повітряному просторі Тульської області», — заявив губернатор області Дмитро Міляєв.