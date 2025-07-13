ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
449
Час на прочитання
1 хв

Невідомі дрони атакували нафтопереробний завод у Кстово РФ

Росіянам вночі 13 липня знову було неспокійно через БпЛА.

Атака на Росію

Атака на Росію / © ТСН.ua

У ніч проти 13 липня дрони атакували нафтопереробний завод у Кстово РФ. Це спричинило пожежу та відключення електроенергії в кількох районах.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Через удар також оголосили режим небезпеки в Татарстані, Воронезькій та Курській областях, де працювала ППО та перехопила кілька безпілотних літальних апаратів.

Наслідки встановлюються.

Нагадаємо, вночі 11 липня, дрони атакували три російських області — Липецьку, Тульську та Московську. «Пулково» тимчасово припинив роботу.

У Тульській області в Росії поскаржилися на масовану атаку невідомих дронів.

«Шановні мешканці! У регіоні все ще зберігається небезпека БпЛА. Підрозділи ППО Міноборони Росії контролюють ситуацію в повітряному просторі Тульської області», — заявив губернатор області Дмитро Міляєв.

Дата публікації
Кількість переглядів
449
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie