Воздушный штурм Киева: как защитить столицу от тысячи дронов РФ

Российские дроны атакуют Киев / © ТСН.ua

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Массированные атаки на Киев только усугубляются. Тактика Москвы все агрессивнее: столицу атакуют с нескольких сторон одновременно, принимая город в «кольцо». И уже в скором времени Украина может столкнуться с беспрецедентной волной «Шахедов».

В этой новой фазе воздушного террора ключевым становится одно: как создать многоэшелонированную, гибкую систему защиты столицы? Станет ли «Герань-3» новой смертельной угрозой? Почему вражеские дроны не сбивают сразу при пересечении границы? Что известно о проекте «Чистое небо» в Киеве? Какие решения уже нашла Украина для защиты столицы и что ждать дальше — читайте в материале ТСН.ua.

Киев «под прицелом»

Киев регулярно становится мишенью для массированных атак. Россия превратила удары по столице Украины в часть своей системной стратегии террора. На пропагандистских каналах страны-агрессорки открыто раздаются призывы наносить удары именно по гражданским районам Киева. Называются конкретные локации — больницы, правительственный квартал, спальные массивы. После ультиматума Трампа Путину по 50 дней на прекращение войны, российские политики и комментаторы заговорили о «своих 50 днях»: мол, нужно в этот период наносить тотальные удары по городам в глубине Украины, целить по энергетической инфраструктуре, НПЗ, объектам критической логистики. Их цель состоит в том, чтобы заставить Украину пойти на перемирие по кремлевскому сценарию. «Масштабируя это, добьемся успеха, так можно склонить Украину к „перемирию на условиях РФ“», — заявляют российские пропагандисты.

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Последние атаки на столицу Украины отличаются не только регулярностью, но и мощной массовостью, внушающей чувство тревоги у жителей Киева. Ракеты и сотни «Шахедов» атакуют город чуть ли не еженедельно. Россия стремится истощить воздушную оборону столицы, создать постоянную атмосферу психологического стресса среди гражданского населения, парализовать критические инфраструктурные объекты и дестабилизировать городскую жизнь, пытаясь посеять хаос и страх.

Сначала Россия запускает волны дронов-камикадзе, а уже за ними ракеты разного типа. Кроме того, Кремль использует большое количество дронов-приманок. Расследование Associated Press показало, что Москва разработала план приманок еще в конце 2022 года под кодовым названием Operation False Target. На радарах их невозможно отличить от тех, кто несет настоящую взрывчатку. Однако это позволяет истощить украинскую противовоздушную оборону. Кроме того, Россия значительно увеличила производство дронов и ракет, что позволяет ей производить атаки невиданного ранее масштаба. К примеру, в ночь на 9 июля 2025 года враг запустил 741 средство воздушного нападения, что является новым антирекордом. По данным ГУР, сейчас РФ производит до 5000 тысяч дронов в месяц, половина из которых — настоящие дроны «Шахед», а часть — дроны-имитаторы. Однако, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в планах Москвы запускать по Украине до тысячи дронов в сутки.

Жители столицы во время очередной атаки прячутся в метро. / © Associated Press

Военные аналитики отмечают и значительные изменения в тактике и технологиях российских дронов-камикадзе. Эти изменения касаются как высот полета, так и размеров дронов, а также внедрения новых типов боеголовок и других усовершенствований. Ранее российские дроны, в том числе разведывательные, часто летали на относительно низких высотах для лучшего визуального наблюдения. Однако Россия изменила тактику и теперь они могут летать кратно выше, до 4000-9000 метров, а затем резко пикировать на цель непосредственно перед ударом. Это усложняет их перехват украинской ПВО, поскольку время на реагирование сокращается. Одним из наиболее тревожных усовершенствований является использование термобарических дронов. Термобарические боеголовки создают вихрь высокого давления и тепла, способный проникать сквозь толстые стены. Они высасывают кислород на своем пути и известны тем, что вызывают ужасные травмы, включая поражение легких, глазных яблок и повреждение мозга, даже вне эпицентра взрыва. По оценкам украинских экспертов, такие дроны составляют от 3% до 5% всех применяемых против Украины БПЛА и очень эффективны для разрушения крупных зданий, в частности электростанций. Новые «Шахеды» могут нести кассетные боеприпасы, а также оснащены детонаторами с задержкой, предназначенными для ранения спасателей.

Многие аналитики, в частности из CSIS (Центр стратегических и международных исследований) и Atlantic Council, сходятся во мнении, что одной из главных целей массированных атак является террор гражданского населения. Россия стремится посеять страх, панику и деморализовать украинцев, чтобы взорвать их волю к сопротивлению и заставить правительство Украины пойти на уступки. Обстрелы столицы как символа государственности имеют особое значение в этом контексте.

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По информации ГУР, Россия производит от 100 до 170 беспилотников в день и их имитаторов в сутки. К концу 2025 года Москва планирует нарастить производство таких до 190 единиц в день. Существует определенный ритм, когда враг накапливает эти дроны в течение нескольких дней, а затем сосредотачивает основную часть своей атаки на одном городе, что может иметь довольно разрушительные последствия и жертвы среди гражданского населения. Россия совершила значительный технологический скачок в производстве беспилотников. Ранее Украина справлялась с этой угрозой преимущественно с помощью мобильных оборонительных подразделений — военнослужащих, которые пытались сбивать дроны в небе с помощью пулеметов. Однако изменение высоты полета дронов значительно затрудняет их перехват мобильными группами до того, как они окажутся над городом. Существует постоянная «гонка вооружений» между дронами и системами противодействия дронам, где обе стороны быстро адаптируются и развиваются, чтобы перехитрить друг друга.

Массовое производство дронов-перехватчиков

Западные аналитики и СМИ активно освещают роль дронов-перехватчиков и других систем противодействия враждебным дронам в войне в Украине, подчеркивая их растущую важность в современном конфликте. В начале лета 2025 года украинские военные и эксперты активно призывали к значительному и ускоренному увеличению производства этих дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский также неоднократно подтверждал, что дроны-перехватчики показывают себя в работе особенно хорошо. Именно поэтому Украина подписала меморандум с американской компанией Swift Beat о взаимопонимании по расширению производства БПЛА. Меморандум предусматривает приоритетную поставку современных дронов именно Украине, на специальных условиях и по себестоимости производства. Цель — ускорить закупку и развертывание систем для удовлетворения неотложных оперативных потребностей. Важно, что американская компания также будет производить дроны-перехватчики.

Украинские дроны-перехватчики уже работают по вражеским «Шахедам»

Владимир Зеленский выразил большие надежды на значительное увеличение количества сбитых «Шахедов» благодаря этому сотрудничеству. Также важно, что некоторые украинские оборонные предприятия получат доступ к новым технологиям, что позволит расширить производство и получить доступ к критическим компонентам.

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Проект «Чистое небо» для столицы

Июнь и июль 2025 ознаменовались резким, тревожным ростом интенсивности вражеских обстрелов украинской столицы. Под прицелом оказались не только жизненно важные объекты критической инфраструктуры, но мирные жилые кварталы. В ответ на эту эскалацию вопрос усиления противовоздушной обороны над Киевом приобрел безотлагательное, стратегическое значение. Именно поэтому в столице активно развертывают инновационную систему перехвата, призванную эффективно нейтрализовать вражеские БПЛА. Этот шаг является значительным расширением амбициозного проекта — «Чистое Небо», главной целью которого является укрепление ПВО с помощью отечественных дронов-перехватчиков. На реализацию этой инициативы выделено 6,5 миллиона долларов. Эти средства направляются не только на закупку современного оборудования, но и на формирование целостной, многокомпонентной системы реагирования.

Она включает создание специализированного учебного центра для операторов дронов, формирование высокоманевренных мобильных подразделений, готовых к немедленному реагированию в Киеве и его окрестностях, а также налаживание бесперебойной координации с Генштабом, Воздушными силами и другими родами войск ВСУ. Цель — достижение максимальной синергии с существующей архитектурой противовоздушной обороны страны. Эффективность проекта «Чистое Небо» уже убедительно подтверждена пилотным шагом: по данным Киевской администрации, с момента его пуска было удачно перехвачено практически 550 русских беспилотников типа «Шахед».

По данным Агентства оборонных закупок, Украина наращивает производство дронов-перехватчиков. В настоящее время три компании (украинские и американские) готовы производить их для сбивания российских БПЛА. Арсен Жумадилов, директор Агентства оборонных закупок, в интервью изданию Babel рассказал, что Киев существенно наращивает свой потенциал в сфере противовоздушной обороны, сделав заказ на десятки тысяч беспилотников-перехватчиков. «Десяти тысяч дронов — это то, что мы уже законтрактовали и будем продолжать контрактовать», — отметил Жумадилов. Он добавил, что темпы заключения контрактов зависят как от производственных мощностей, так и возможностей госбюджета. Он также пояснил, что в случае, если украинские производители смогут выпускать больше дронов, чем разрешает текущее финансирование, Агентство оборонных закупок (АОЗ) готово заключать контракты со странами-партнерами. Это позволит передавать избыточные дроны Украине в рамках международной военной помощи. Альтернативным вариантом является подписание контрактов по так называемой «датской модели». Этот механизм предполагает, что страны Европейского Союза будут напрямую финансировать украинских производителей вооружения, обеспечивая таким образом поставку необходимого оружия для ВСУ.

Дополнительные системы Patriot

Решение президента США Дональда Трампа о поставках Украине дополнительных батарей Patriot стало также жизненно важным шагом, поскольку эти системы способны эффективно перехватывать баллистические и крылатые вражеские ракеты, защищая критическую инфраструктуру и населенные пункты от разрушительных ударов. 17 июля канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Украина получит новые системы противовоздушной обороны Patriot уже в ближайшие недели. А издание Reuters пишет, что из-за усиленных массированных атак ведется активная подготовка к срочному переброске этих систем в Украину, в частности в Киев. В то же время, для противодействия массированному давлению «Шахедов», значительно усилившемуся в последние месяцы, Украина делает ставку на дроны-перехватчики. Эта технология является решающей, поскольку позволяет эффективно и экономически противодействовать большому количеству относительно недорогих ударных дронов, которые Россия использует для истощения украинской ПВО и причинения вреда. Таким образом, стратегия Украины заключается в комбинированном использовании высокотехнологичных систем, таких как Patriot, для борьбы с ракетами и специализированных дронов-перехватчиков для нейтрализации угрозы от БПЛА. Это позволяет создать многослойную систему противовоздушной обороны, адаптированную к современным вызовам войны.

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ЗРК «Patriot» / © Украинский милитарный портал

«Герань-3» — новая угроза?

Авиаэксперт Валерий Романенко в комментарии TSN.ua отметил, что новый тип ударных дронов — «Герань-3» (Shahed-238) — более угрожает украинской противовоздушной обороне, чем предыдущие модификации. В отличие от поршневых «Гераней-2», новая версия оснащена реактивным двигателем, обеспечивающим вдвое более высокую скорость — не менее 400 км/ч. Это делает невозможным эффективное применение зенитных дронов и мобильных огневых групп с легким вооружением. Операторы просто не успевают среагировать. Из-за высокой скорости и теплового излучения «Герань-3» требует применения более дорогих и ресурсоемких средств поражения, прежде всего зенитных ракет и истребителей. Самым эффективным методом перехвата могут быть именно истребители, способные приближаться к дрону на скоростях, комфортных для визуального сопровождения и поражения — в частности пушками, если дрон летит не слишком низко. Поражение пушками в этом случае экономически целесообразно.

«Герань-3» может также наводиться на излучение радаров, создавая дополнительную опасность для украинских РЛС. В то же время массовое использование этих дронов маловероятно из-за высокой стоимости реактивного двигателя — около 40–50 тысяч долларов. Для сравнения поршневой двигатель Shahed-2 стоит в пределах 12–15 тысяч долларов, что делает серийное производство гораздо дешевле. Романенко также обратил внимание на сложную электронную «начинку» этих дронов, включающую американские (Texas Instruments, Analog Devices), швейцарские (STMicroelectronics) и канадские компоненты. Это делает их более дорогими и зависимыми от импортных микросхем.

Несмотря на угрозу, «Герань-3» не является критическим изменением баланса. Ее появление скорее требует перераспределения сил и средств ПВО. Если против «Герани-2» первыми действовали мобильные группы, дроны-перехватчики и артиллерия малой дальности, то в новой ситуации приоритет меняется: первое место — за истребителями, второе — за зенитными ракетами, далее — за зенитной артиллерией (типа Gepard, Skynex, Slinger).

«Герань-3» (Shahed-238) / © Украинский милитарный портал

Slinger также может применяться в составе мобильных групп, однако это экономически менее выгодно, поскольку стоимость их выстрела может превышать цену самого дрона. Однако, благодаря тепловому следу реактивного двигателя, даже эти комплексы могут быть эффективными при правильном построении боя. Таким образом, Shahed-238 (он же «Герань-3») вызов, но не приговор — главное оперативно и стратегически правильно адаптировать систему ПВО.

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Почему «Шахеды» не сбивают на пересечении границы?

Валерий Романенко также объяснил, почему вражеские дроны-камикадзе не удается сбивать еще на пересечении границы. Основная причина заключается в постоянном изменении маршрутов, что затрудняет оперативную передислоковку мобильных групп. Сами эти группы — это несколько человек на внедорожнике, оснащенных крупнокалиберным оружием. Их потенциал ограничен: в случае атаки группы дронов они способны уничтожить максимум одну цель, тогда как остальные беспрепятственно проходят дальше. Высокоточные зенитно-ракетные комплексы — это эффективные, но слишком дорогие средства для борьбы с дешевыми дронами, поэтому их применение ограничено. Даже современные системы, как Gepard или другие зенитные установки, не способны полностью закрыть небо при массированных атаках. Именно поэтому возникает необходимость в многоуровневой, эшелонированной ПВО, включающей и авиацию. В частности, Романенко подчеркнул, что при повышении высоты полета вражеских БПЛА до уровня 3 тысяч метров, они становятся гораздо более удобными целями для истребителей. Ведь на низких высотах работа авиации сложна и опасна. При всех усилиях иногда сбивать Shahed приходится уже над Киевом — особенно, если они нацелены на критические объекты, например радары или пункты управления зенитно-ракетными комплексами. Если противник уничтожает радар, система ПВО теряет «глаза», а также самые современные пусковые установки становятся практически слепыми. В таких случаях риск падения обломков в жилых районах заставляет действовать на грани: лучше уничтожить дрон в воздухе, чем дать ему попасть в стратегическую цель.

Зенитные дроны и стратегическая оборона

Романенко считает, что против иранских Shahed-136 с поршневыми двигателями эффективным ответом могут стать именно зенитные дроны. Он подчеркивает, что еще в начале 2000-х годов обосновывал принцип «подобное уничтожает подобное»: если атака осуществляется дронами, то именно дроны должны их сбивать. Это экономически выгоднее и тактически целесообразнее, чем использовать дорогостоящие ракеты или зенитные комплексы. Зенитный дрон, по его словам, вдвое дешевле самого Shahed-136. Однако для реализации такого подхода следует решить ряд технических задач. В то же время Романенко отмечает, что Россия постоянно совершенствует свои средства удара — в частности работает над повышением эффективности своих дронов и увеличением их коэффициента поражения. Поэтому Украине необходимо не отставать, а наоборот, координировать усилия разных производителей дронов для развития современных решений.

«Американцы уже сделали шахедообразный дрон. Украинцы за три года полномасштабной войны, за три года использования «Шахедов», так и не додумались сделать копию и сделать эффективный дрон. Бог знает, чем стреляют. Россияне все наши дроны в значительной степени сбивают, если верить их Министерству обороны», — заметил авиаэксперт.

Он считает, что первоочередной задачей должно быть уничтожение предприятий, которые производят «Шахеды», а не только оборона от последствий их присутствия в воздухе. — они целенаправленно отражаются на инфраструктуре, энергетике, производствах.

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«Сейчас у них идея уничтожить производство. Перед этим была идея уничтожить силовые станции, электрические станции, линии передач и так далее», — подчеркнул он.

Именно поэтому, по мнению авиаэксперта, следует формировать мобильные противовоздушные группы, включающие операторов зенитных дронов, пулеметные и артиллерийские расчеты. Такие подразделения должны действовать гибко, адаптируясь к типу угрозы и высоты полета вражеских дронов. Создание полноценной, многоуровневой, мобильной системы ПВО — ключ к сохранению жизней, энергетической безопасности и устойчивости тыловых городов в условиях непрерывной дроновой войны.

Россия готовит рекордную волну дронов

Мониторинговые источники сообщают: Россия может одновременно задействовать до 950 ударных дронов Shahed — именно столько сейчас сосредоточено на разных точках запуска. Украина должна быть готова к возможной рекордной волне атак. По словам авиаэкспрта Романенко, причина широкого использования дронов-камикадзе заключается не в их исключительной эффективности, а в относительной простоте и дешевизне производства. Россия запускает дроны потому, что имеет возможность их производить в больших количествах. Для этого не нужна высокотехнологичная база: большинство деталей — китайского происхождения, включая электронику и двигатели. Даже если используется западная электроника, то это, в основном, коммерческие, недорогие компоненты, доступные на мировом рынке. В отличие от ракет, нуждающихся в сложном производстве, дорогих материалах и высокой точности, дроны такого типа можно выпускать массово, на примитивных технологических линиях. Одна крылатая ракета, как Х-101, может стоить около миллиона долларов. За эту сумму можно собрать и запустить до 30 Шахедов — более простых в изготовлении, но способных нанести ощутимый вред при условии массированного применения. Авиаэксперт также добавляет, что российские удары в последние дни свидетельствуют о накоплении ресурсов для масштабной атаки. Если в ночь на 16 июля было зафиксировано 400 дронов, то в ночь на 17-е — уже 64, а на 18-е — только 35. Это может указывать на подготовку к одновременному массированному удару — вероятно, уже в ближайшие дни.

«Скажем, что завтра будет тихо, а возможно, начиная с воскресенья, понедельника прилетит и прилетит много», — отметил эксперт.

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Такое усиление воздушных атак привело к рекордным показателям за июнь: по данным ООН, 232 украинца погибли и 1343 получили ранения, среди них дети. Несмотря на бессонные ночи, сирены и взрывы, несмотря на угрозу очередной массированной атаки, утром столица оживает: люди идут на работу, открывают кофейни, запускают метро, украинцы занимаются своей привычной жизнью. Но в последние недели приносят новую реальность. В Киеве люди снова массово ночуют в метро — как в 2022 году. И сколько украинцев покинет столицу, если волна атак продолжится — сейчас трудно предсказать.