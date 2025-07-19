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РФ масовано атакувала Україну: Польща відреагувала
Польща підняла у повітря власну авіацію.
Польща підняла авіацію через удари Російської Федерації по Україні вночі проти 19 липня.
Про це Оперативне командування Збройних Сил Польщі повідомило у Х.
“Відповідно до процедур, піднято в повітря чергові пари винищувачів, а наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в стан вищої готовності”, - наголосили у відомстві.
Зазначається, що ці заходи спрямовані на безпеку на територіях, що межують з Україною.
Нагадаємо, РФ масовано атакувала Україну 19 липня. Росія здійснила масований обстріл України, завдавши ударів "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами по низці міст. Зокрема, Павлограду, Одесі та Шостці.
Зокрема, Росія атакувала Київ "Шахедами". Зафіксоване падіння уламків ворожого безпілотника. Частина дрона влучила у дах житлового будинку в приватному секторі.