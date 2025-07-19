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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2031
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РФ масовано атакувала Україну: Польща відреагувала

Польща підняла у повітря власну авіацію.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Винищувачі.

Винищувачі. / © Associated Press

Польща підняла авіацію через удари Російської Федерації по Україні вночі проти 19 липня.

Про це Оперативне командування Збройних Сил Польщі повідомило у Х.

“Відповідно до процедур, піднято в повітря чергові пари винищувачів, а наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в стан вищої готовності”, - наголосили у відомстві.

Зазначається, що ці заходи спрямовані на безпеку на територіях, що межують з Україною.

Нагадаємо, РФ масовано атакувала Україну 19 липня. Росія здійснила масований обстріл України, завдавши ударів "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами по низці міст. Зокрема, Павлограду, Одесі та Шостці.

Зокрема, Росія атакувала Київ "Шахедами". Зафіксоване падіння уламків ворожого безпілотника. Частина дрона влучила у дах житлового будинку в приватному секторі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2031
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