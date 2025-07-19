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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
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РФ массированно атаковала Украину: Польша отреагировала

Польша подняла в атмосферу свою авиацию.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Истребители.

Истребители. / © Associated Press

Польша подняла авиацию из-за ударов Российской Федерации по Украине ночью против 19 июля.

Об этом Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило в Х.

"В соответствии с процедурами, подняты в воздух очередные пары истребителей, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высшей готовности", - подчеркнули в ведомстве.

Эти меры направлены на безопасность на территориях, граничащих с Украиной.

Напомним, РФ массированно атаковала Украину 19 июля. Россия осуществила массированный обстрел Украины, нанеся удары "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами по ряду городов. В частности, Павлоград, Одессу и Шостку.

В частности, Россия атаковала Киев "Шахедами". Зафиксировано падение обломков вражеского беспилотника. Часть дрона попала в крышу жилого дома в частном секторе.

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Дата публикации
Количество просмотров
1087
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