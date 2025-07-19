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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2056
Время на прочтение
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Ужасная ночь в Одессе: появились фото атаки по городу

Ночью Одесса пережила ужасную атаку. По последним данным, есть жертвы и разрушения.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Спасатели на месте атаки

Спасатели на месте атаки

Ночью, 19 июля, россияне совершили масштабную атаку по Одессе дронами: под ударом оказалась гражданская инфраструктура, поднялся пожар в многоэтажном жилом доме. В результате обстрела в городе есть пострадавшие, один человек погиб.

В ГСЧС показали фото с места атаки.

Пожар, поднявшийся в поврежденном доме, охватил с 6 по 9 этажи. Над ликвидацией работали представители ГСЧС и добровольцы, которые спасали из квартир в огне людей и эвакуировали домашних любимцев.

Оккупанты массированно атаковали Одессу БпЛА

Оккупанты массированно атаковали Одессу БпЛА

«Из горящих квартир спасли 5 человек, к сожалению, одна спасенная женщина погибла», — отметили в ГСЧС.

Оккупанты массированно атаковали Одессу БпЛА

Оккупанты массированно атаковали Одессу БпЛА

Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что Одессу атаковали вражеские ударные беспилотники — более 20 БпЛА заходили на город с разных сторон.

«Сейчас подтверждена гибель одного человека. Информация о пострадавших уточняется», — отметил он.

Оккупанты массированно атаковали Одессу БпЛА

Оккупанты массированно атаковали Одессу БпЛА

Мэр добавил, что в помещении детского сада, расположенного рядом с местом ликвидации последствий атаки, жителям поврежденных домов предоставляют временное убежище.

Ранее сообщалось, что Одесса находилась под вражеским ударом. Власти призвали находиться в укрытиях.

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Дата публикации
Количество просмотров
2056
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