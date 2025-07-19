Ужасная ночь в Одессе: появились фото атаки по городу

Спасатели на месте атаки

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Ночью, 19 июля, россияне совершили масштабную атаку по Одессе дронами: под ударом оказалась гражданская инфраструктура, поднялся пожар в многоэтажном жилом доме. В результате обстрела в городе есть пострадавшие, один человек погиб.

В ГСЧС показали фото с места атаки.

Пожар, поднявшийся в поврежденном доме, охватил с 6 по 9 этажи. Над ликвидацией работали представители ГСЧС и добровольцы, которые спасали из квартир в огне людей и эвакуировали домашних любимцев.

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Оккупанты массированно атаковали Одессу БпЛА

«Из горящих квартир спасли 5 человек, к сожалению, одна спасенная женщина погибла», — отметили в ГСЧС.

Оккупанты массированно атаковали Одессу БпЛА

Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что Одессу атаковали вражеские ударные беспилотники — более 20 БпЛА заходили на город с разных сторон.

«Сейчас подтверждена гибель одного человека. Информация о пострадавших уточняется», — отметил он.

Оккупанты массированно атаковали Одессу БпЛА

Мэр добавил, что в помещении детского сада, расположенного рядом с местом ликвидации последствий атаки, жителям поврежденных домов предоставляют временное убежище.

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Ранее сообщалось, что Одесса находилась под вражеским ударом. Власти призвали находиться в укрытиях.