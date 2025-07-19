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- Украина
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Ужасная ночь в Одессе: появились фото атаки по городу
Ночью Одесса пережила ужасную атаку. По последним данным, есть жертвы и разрушения.
Ночью, 19 июля, россияне совершили масштабную атаку по Одессе дронами: под ударом оказалась гражданская инфраструктура, поднялся пожар в многоэтажном жилом доме. В результате обстрела в городе есть пострадавшие, один человек погиб.
В ГСЧС показали фото с места атаки.
Пожар, поднявшийся в поврежденном доме, охватил с 6 по 9 этажи. Над ликвидацией работали представители ГСЧС и добровольцы, которые спасали из квартир в огне людей и эвакуировали домашних любимцев.
«Из горящих квартир спасли 5 человек, к сожалению, одна спасенная женщина погибла», — отметили в ГСЧС.
Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что Одессу атаковали вражеские ударные беспилотники — более 20 БпЛА заходили на город с разных сторон.
«Сейчас подтверждена гибель одного человека. Информация о пострадавших уточняется», — отметил он.
Мэр добавил, что в помещении детского сада, расположенного рядом с местом ликвидации последствий атаки, жителям поврежденных домов предоставляют временное убежище.
Ранее сообщалось, что Одесса находилась под вражеским ударом. Власти призвали находиться в укрытиях.