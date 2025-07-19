Украину накроет ненастье: где будут грозы и сильный ветер

Возможны грозы. / © pixabay.com

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В субботу, 19 июня, в ряде областей Украины объявлено штормовое предупреждение из-за грозов, града и шквалов.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

19 июля в Волынской, Ровенской, Житомирской и Харьковской областях значительные дожди. В восточных, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях — грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с», — сообщили синоптики.

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Из-за непогоды во всех этих регионах объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, синоптики сообщили о погоде на выходные 19-20 июля. Большинство регионов покроют дожди, а температура снизится. Впрочем, уже с понедельника в большинстве областей Украины — «скачок в жару», кроме западных областей, где во вторник, наоборот, ожидается прохладная погода.

Дата публикации 17:09, 16.07.25 Количество просмотров 47 В Херсонской области зафиксировали торнадо