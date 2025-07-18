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Зеленський призначив Умєрова на нову посаду: указ
Умєров замінив на посаді Олександра Литвиненка, який перебував у кріслі понад рік.
Колишнього міністра оборони Рустема Умєрова призначено секретарем Ради нацбезпеки і оборони України.
Указ №496/2025 підписав президент Володимир Зеленський, повідомляється на сайті ОП.
“Призначити Умєрова Рустема Енверовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України”, - йдеться у тексті документа, який датований 18 липня.
Зауважимо, Умєров замінив на посаді Олександра Литвиненка, якого було звільнено попереднім указом президента. До слова, Литвиненко сів у це крісло у березні 2024-го.
Нагадаємо, 16 липня, Рада звільнила прем’єра Дениса Шмигаля і весь Кабмін. Відповідне рішення підтримав 261 нардеп. Зауважимо, що Шмигаль перебував на посаді від 4 березня 2020 року — найдовше в історії незалежної України.
Вже 17 липня Верховна Рада призначила новий склад уряду.Його очолила Юлія Свириденко. Умєров не отримав місця в оновленому Кабінеті Міністрів.
Зауважимо, що ВРУ призначила колишнього прем’єра Дениса Шмигаля новим міністром оборони. Кандидатуру підтримали 267 народних депутатів.