Рада призначила Дениса Шмигаля новим міністром оборони

Денис Шмигаль. / © Associated Press

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У четвер, 17 липня, Верховна Рада України проголосувала за призначення експрем’єра Дениса Шмигаля міністром оборони. Він змінив у кріслі Рустема Умєрова.

Про це стало відомо під час засідання парламенту.

Кандидатуру Шмигаля підтримали 267 народних депутатів.

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До слова, напередодні президент Володимир Зеленський висунув кандидатуру Шмигаля на посаду очільника Міноборони. За словами глави держави, зокрема, у новому кріслі колишній прем’єр буде відповідальним за нарощування виробництва зброї в Україні.

Сам Денис Шмигаль під час виступу у парламенті заявив, що серед інших завдань, має, зокрема, завдання забезпечити всім необхідним українських військових, а також наростити виробництво українською зброї, провести аудит всіх домовленостей з партнерами.

Він також запевнив, що мобілізація в Україні йде за планом, і дуже багато людей сьогодні приходять до війська захищати свою країну.

Загалом ми чуємо про певні випадки, але мобілізація в Україні відбувається за планом», — говорив Шмигаль.

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До речі, це вперше в історії України, коли прем’єр переходить на нижчу посаду та стає міністром.

Зауважимо, сьогодні український парламент голосував за нову прем’єр-міністерку Юлію Свириденко та її Кабінет міністрів.

Нагадаємо, 15 липня прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади очільника Кабінету міністрів. Він також подякував захисникам і захисницям, які тримають фронт, президенту Володимиру Зеленському та своїй команді.

Напередодні, 16 липня, Рада звільнила прем’єра Шмигаля і весь Кабмін. Відповідне рішення підтримав 261 нардеп. Зауважимо, що Шмигаль перебував на посаді від 4 березня 2020 року — найдовше в історії незалежної України.

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Дата публікації 14:14, 16.07.25 Кількість переглядів 132 У Раді блокування трибуни переросло у бійку: що не поділили Гончаренко і Гетманцев