Не поділили чоловіка: у Тернопільській області жінка підпалила суперницю

Жінка облила бензином та підпалила суперницю

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На Тернопільщині жінка облила бензином та підпалила суперницю. Поліція затримала злочиницю.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

Деталі злочину

Як стало відомо, у середу, 16 липня, близько 23 години до співробітників відділу поліції №1 міста Бережани надійшло повідомлення про те, що у полі поблизу села Посухів виявлено жінку. Вона сильно обгоріла і перебувала у важкому стані. Потерпілу негайно доправили до лікарні. Лікарі констатували у постраждалої 90 відсотків термічних опіків тіла.

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«Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що потерпілу облила бензином та підпалила під час конфлікту 53-річна жителька Бережан. Зловмисницю затримали відповідно до статті 208 КПК України», — йдеться у повідомленні.

Попередньо, конфлікт, який спричинив трагедія, стався через ревнощі.

Жінці мають вручити підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 — замах на умисне вбивство Кримінального кодексу України та обрати запобіжний захід. Досудове розслідування продовжується.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали 17-річного хлопця, якого підозрюють у жорстокому вбивстві та розчленуванні свого однолітка.

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За даними слідства, трагедія сталася 12 липня у лісосмузі. Рідні розповіли, що вдень хлопець перебував на підробітках, а ближче до вечора зустрівся з товаришем — вони відпочивали разом на пляжі.

Слідчі з’ясували, що між хлопцями виник конфлікт ще на ставку через ревнощі та особисті образи. Повертаючись додому, вони знову посварилися. Підозрюваний завдав своєму товаришу щонайменше п’ять ударів ножем у серце. Потерпілий помер на місці.

Щобільше, після вбивства підозрюваний повернувся на місце злочину разом із 13-річною дівчиною та у її присутності він розчленував тіло — за допомогою пилки, сокири та лопати. Частини тіла сховав у сміттєвих пакетах та каналізаційному колодязі, а одяг жертви викинув на смітник. Знаряддя вбивства та інструменти правоохоронці в підвалі будинку підозрюваного.