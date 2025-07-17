Прем’єрка Свириденко зазначила особливість нового уряду

Засідання Кабміну 17 липня 2025 року / © Facebook-сторінка Юлії Свириденко

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Одразу після голосування у Верховній Раді за призначення нового складу українського уряду відбулося перше засідання Кабміну, який став найменшим за кількістю міністрів за всю історію.

На цьому наголосила у своєму дописі у Facebook нова прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Це доказ того, що ми взяли курс на зменшення апарату», — зазначила вона.

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За словами Свириденко, кожен міністр отримав завдання у стислий термін «визначити конкретний план дій», кожен з яких буде представлений публічно та обговорений з профільними комітетами Верховної Ради.

«Маю позитивний досвід співпраці з економічним комітетом і переконана, що така ж конструктивна взаємодія можлива і в інших напрямках», — написала прем’єрка.

Нагадаємо, Верховна Рада України 17 липня призначила Юлію Свириденко на посаду прем’єр-міністерки України.