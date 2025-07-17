Премьер Свириденко отметила особенность нового правительства

Заседание кабмина 17 июля 2025 года

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Сразу после голосования в Верховной Раде за назначение нового состава украинского правительства состоялось первое заседание Кабмина, который стал самым маленьким по количеству министров за всю историю.

Об этом заявилав своей заметке в Facebook новая премьер-министр Юлия Свириденко.

«Это доказательство того, что мы взяли курс на уменьшение аппарата», — отметила она.

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По словам Свириденко, каждый министр получил задание в сжатые сроки «определить конкретный план действий», каждый из которых будет представлен публично и обсужден с профильными комитетами Верховной Рады.

«Имею положительный опыт сотрудничества с экономическим комитетом и убеждена, что такое же конструктивное взаимодействие возможно и в других направлениях», — написала премьер.

Напомним, Верховная Рада Украины 17 июля назначила Юлию Свириденко на должность премьер-министра Украины.