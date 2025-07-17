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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
564
Час на прочитання
1 хв

У Північній Осетії підірвали високопоставленого офіцера міноборони РФ: що відомо

У Північній Осетії невідомі підірвали у машині високопоставленого офіцера міноборони РФ.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Вибух пролунав в автомобілі «Нива»

Вибух пролунав в автомобілі «Нива»

У Північній Осетії було скоєно замах високопоставленого офіцера міноборони країни-агресорки.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Вибух пролунав у автомобілі «Нива», в якому їхав згаданий військовий. Очевидці розповіли про сильний «хлопок» та займання машини.

Окупант, на жаль, вижив. Його доправили до лікарні. Офіцер був доставлений до Москви і перебуває у тяжкому стані в одній із московських лікарень.

Спочатку місцеві паблики писали, що причиною того, що сталося, могло стати встановлене газове обладнання. Але пізніше в Мережі повідомили, що на місці НП знайшли сліди вибухівки.

Раніше повідомлялося, що на Курщині було ліквідовано заступника головкома ВМФ Росії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
564
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