У Північній Осетії підірвали високопоставленого офіцера міноборони РФ: що відомо

Вибух пролунав в автомобілі «Нива»

Реклама

У Північній Осетії було скоєно замах високопоставленого офіцера міноборони країни-агресорки.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Вибух пролунав у автомобілі «Нива», в якому їхав згаданий військовий. Очевидці розповіли про сильний «хлопок» та займання машини.

Реклама

Окупант, на жаль, вижив. Його доправили до лікарні. Офіцер був доставлений до Москви і перебуває у тяжкому стані в одній із московських лікарень.

Спочатку місцеві паблики писали, що причиною того, що сталося, могло стати встановлене газове обладнання. Але пізніше в Мережі повідомили, що на місці НП знайшли сліди вибухівки.

Раніше повідомлялося, що на Курщині було ліквідовано заступника головкома ВМФ Росії.