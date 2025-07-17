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- Війна
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У Північній Осетії підірвали високопоставленого офіцера міноборони РФ: що відомо
У Північній Осетії невідомі підірвали у машині високопоставленого офіцера міноборони РФ.
У Північній Осетії було скоєно замах високопоставленого офіцера міноборони країни-агресорки.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Вибух пролунав у автомобілі «Нива», в якому їхав згаданий військовий. Очевидці розповіли про сильний «хлопок» та займання машини.
Окупант, на жаль, вижив. Його доправили до лікарні. Офіцер був доставлений до Москви і перебуває у тяжкому стані в одній із московських лікарень.
Спочатку місцеві паблики писали, що причиною того, що сталося, могло стати встановлене газове обладнання. Але пізніше в Мережі повідомили, що на місці НП знайшли сліди вибухівки.
Раніше повідомлялося, що на Курщині було ліквідовано заступника головкома ВМФ Росії.