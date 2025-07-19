ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
260
Час на прочитання
2 хв

День ангела 19 липня: кого та як вітати з іменинами

19 липня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 19 липня, день ангела

Який сьогодні, 19 липня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 19 липня

19 липня 2025 року привітайте з іменинами Григорія, Дмитра, Романа, Степана, Євгенію.

Григорій — давньогрецьке походження, означає “пильную”. В дитинстві дбайливий, рішучий. В дорослому віці стає наполегливим, для нього важливо мати в житті мету.

Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Деметрі”. В дитинстві терплячий, стриманий. В дорослому віці стає комунікабельним, практичним.

Роман — латинське коріння, тлумачиться як “римський громадянин”. В дитинстві спостережливий, має гострий розум. В дорослому віці стає оптимістичним, життєлюбним.

Степан — давньогрецьке походження, означає “вінець”. В дитинстві беземоційний, тихий. В дорослому віці стає працелюбним, добродушним.

Євгенія — давньогрецьке ім’я, перекладається як “благородна”. В дитинстві раціональна, спокійна. В дорослому віці стає цікавою, не примхливою.

День ангела 19 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 19 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 19 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від біди, наповнює серце світлом і теплом, а кожен день приносить радість, натхнення та добробут.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди був поруч, підтримував у складних моментах і допомагав здійснити всі найзаповітніші мрії. Нехай життя буде сповнене щасливих подій і добрих людей.

***

Від щирого серця вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди тримає тебе під своїми крилами, оберігає від негараздів і веде по життю світлою дорогою добра і любові.

***

З днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди панує гармонія, душа наповнюється спокоєм, а ангел-охоронець невтомно допомагає тобі знаходити правильні шляхи й приймати мудрі рішення.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець оберігав тебе від усіх негараздів, наповнював серце вірою, а кожен новий день дарував надію, світло і добробут.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
260
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie