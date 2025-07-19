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День ангела 19 липня: кого та як вітати з іменинами
19 липня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 19 липня
19 липня 2025 року привітайте з іменинами Григорія, Дмитра, Романа, Степана, Євгенію.
Григорій — давньогрецьке походження, означає “пильную”. В дитинстві дбайливий, рішучий. В дорослому віці стає наполегливим, для нього важливо мати в житті мету.
Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Деметрі”. В дитинстві терплячий, стриманий. В дорослому віці стає комунікабельним, практичним.
Роман — латинське коріння, тлумачиться як “римський громадянин”. В дитинстві спостережливий, має гострий розум. В дорослому віці стає оптимістичним, життєлюбним.
Степан — давньогрецьке походження, означає “вінець”. В дитинстві беземоційний, тихий. В дорослому віці стає працелюбним, добродушним.
Євгенія — давньогрецьке ім’я, перекладається як “благородна”. В дитинстві раціональна, спокійна. В дорослому віці стає цікавою, не примхливою.
День ангела 19 липня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від біди, наповнює серце світлом і теплом, а кожен день приносить радість, натхнення та добробут.
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З днем ангела! Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди був поруч, підтримував у складних моментах і допомагав здійснити всі найзаповітніші мрії. Нехай життя буде сповнене щасливих подій і добрих людей.
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Від щирого серця вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди тримає тебе під своїми крилами, оберігає від негараздів і веде по життю світлою дорогою добра і любові.
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З днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди панує гармонія, душа наповнюється спокоєм, а ангел-охоронець невтомно допомагає тобі знаходити правильні шляхи й приймати мудрі рішення.
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Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець оберігав тебе від усіх негараздів, наповнював серце вірою, а кожен новий день дарував надію, світло і добробут.