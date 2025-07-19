День ангела 19 июля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 19 июля, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 19 июля

19 июля 2025 поздравьте с именинами Григория, Дмитрия, Романа, Степана, Евгению.

Григорий — древнегреческое происхождение, означает “бдительный”. В детстве бережный, решительный. Во взрослом возрасте становится упорным, для него важно иметь в жизни цель.

Дмитрий — древнегреческое имя, переводится как “посвящённый Деметри”. В детстве терпелив, сдержан. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным, практичным.

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Роман — латинские корни, толкуется как “римский гражданин”. В детстве наблюдательный, имеет острый ум. Во взрослом возрасте становится оптимистичным, жизнелюбивым.

Степан — древнегреческое происхождение, означает “венец”. В детстве безэмоциональный, тихий. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, добродушным.

Евгения — древнегреческое имя, переводится как “благородная”. В детстве рациональна, спокойна. Во взрослом возрасте становится интересной, не капризной.

День ангела 19 июля — душевные поздравления в прозе

День ангела 19 июля — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от беды, наполняет сердце светом и теплом, а каждый день доставляет радость, вдохновение и благополучие.

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С днем ангела! Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда был рядом, поддерживал в сложных моментах и помогал осуществить все самые заветные мечты. Пусть жизнь будет полна счастливых событий и добрых людей.

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От всего сердца поздравляю с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда держит тебя под своими крыльями, оберегает от невзгод и ведет по жизни светлой дорогой добра и любви.

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С днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда царит гармония, душа наполняется спокойствием, а ангел-хранитель без устали помогает тебе находить правильные пути и принимать мудрые решения.

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Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный хранитель оберегал тебя от всех невзгод, наполнял сердце верой, а каждый новый день даровал надежду, свет и благополучие.

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