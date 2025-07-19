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Втрати Росії станом на 19 липня: Генштаб оновив дані
Окупанти активно втрачають техніку і озброєння.
Станом на ранок 19 липня ЗСУ знищили 1 040 950 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1120 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу – близько 1 040 950 (+1120) осіб,
танків – 11032 (+0) од
бойових броньованих машин – 23012 (+7) од
артилерійських систем – 30531 (+46) од
РСЗВ – 1442 (+1) од
засоби ППО – 1198 (+1) од
літаків – 421 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46712 (+163)
крилаті ракети – 3492 (+1)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 55606 (+112)
спеціальна техніка– 3932 (+0).
Як повідомлялося, у Північній Осетії підірвали високопоставленого офіцера міноборони. Вибух пролунав в автомобілі «Нива», в якому їхав згаданий військовий. Очевидці розповіли про сильний «хлопок» і займання машини.