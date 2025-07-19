ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
330
Час на прочитання
1 хв

Втрати Росії станом на 19 липня: Генштаб оновив дані

Окупанти активно втрачають техніку і озброєння.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ

Втрати РФ у війні. / © Associated Press

Станом на ранок 19 липня ЗСУ знищили 1 040 950 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1120 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу – близько 1 040 950 (+1120) осіб,

  • танків – 11032 (+0) од

  • бойових броньованих машин – 23012 (+7) од

  • артилерійських систем – 30531 (+46) од

  • РСЗВ – 1442 (+1) од

  • засоби ППО – 1198 (+1) од

  • літаків – 421 (+0) од

  • гелікоптерів – 340 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46712 (+163)

  • крилаті ракети – 3492 (+1)

  • кораблі / катери – 28 (+0)

  • підводні човни – 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 55606 (+112)

  • спеціальна техніка– 3932 (+0).

Як повідомлялося, у Північній Осетії підірвали високопоставленого офіцера міноборони. Вибух пролунав в автомобілі «Нива», в якому їхав згаданий військовий. Очевидці розповіли про сильний «хлопок» і займання машини.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie