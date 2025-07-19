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Потери России на 19 июля: Генштаб обновил данные
оккупанты активно теряют технику и вооружение.
По состоянию на утро 19 июля ВСУ уничтожили 1 040 950 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1120 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 1 040 950 (+1120) человек,
танков – 11032 (+0) ед
боевых бронированных машин – 23012 (+7) ед
артиллерийских систем – 30531 (+46) ед
РСЗО – 1442 (+1) ед
средства ПВО – 1198 (+1) ед
самолетов – 421 (+0) ед
вертолетов – 340 (+0)
БпЛА оперативно-тактического уровня – 46712 (+163)
крылатые ракеты – 3492 (+1)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 55606 (+112)
специальная техника – 3932 (+0).
Как сообщалось, в Северной Осетии взорвали высокопоставленного офицера минобороны. Взрыв раздался в автомобиле «Нива», в котором ехал упомянутый военный. Очевидцы рассказали о сильном «хлопке» и возгорании машины.