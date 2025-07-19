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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Потери России на 19 июля: Генштаб обновил данные

оккупанты активно теряют технику и вооружение.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери РФ

Утраты РФ в войне. / © Associated Press

По состоянию на утро 19 июля ВСУ уничтожили 1 040 950 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1120 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 1 040 950 (+1120) человек,

  • танков – 11032 (+0) ед

  • боевых бронированных машин – 23012 (+7) ед

  • артиллерийских систем – 30531 (+46) ед

  • РСЗО – 1442 (+1) ед

  • средства ПВО – 1198 (+1) ед

  • самолетов – 421 (+0) ед

  • вертолетов – 340 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 46712 (+163)

  • крылатые ракеты – 3492 (+1)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 55606 (+112)

  • специальная техника – 3932 (+0).

Как сообщалось, в Северной Осетии взорвали высокопоставленного офицера минобороны. Взрыв раздался в автомобиле «Нива», в котором ехал упомянутый военный. Очевидцы рассказали о сильном «хлопке» и возгорании машины.

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