Атака невідомих дронів на Підмосков’я: зафіксовано проліт БПЛА

Безпілотник / © ТСН.ua

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У ніч проти 18 липня 2025 року мешканці Солнечногорська та Дмитрова в Московській області стали свідками масованої атаки безпілотників. У мережі з’явилися відео моменту прольоту одного з БПЛА над Дмитровом, а також кадри безпілотників у повітряному просторі Дмитровського округу.

За словами очевидців, один із дронів пролетів низько над житловими районами, що викликало паніку серед місцевого населення. «Приліт був!» — так прокоментували ситуацію очевидці в соціальних мережах.

Також йдеться про те, що російська протиповітряна оборона нібито збила щонайменше чотири українські безпілотники. Офіційних коментарів від Міноборони РФ наразі немає, однак повідомляється, що атака могла бути спрямована на столицю — Москву.

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Нагадаємо, 5-6 липня через дронову загрозу в аеропортах Москви та Санкт-Петербурга відбувався транспортний колапс. Через скасування сотень авіарейсів у аеропортах застрягли сотні пасажирів.

Цей колапс лише за два дні міг коштувати російським авіакомпаніям близько 20 млрд руб. (понад 250 млн дол.).