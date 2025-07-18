Атака неизвестных дронов на Подмосковье: зафиксирован пролет БПЛА

Беспилотник / © ТСН.ua

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В ночь на 18 июля 2025 года жители Солнечногорска и Дмитрова в Московской области стали свидетелями массированной атаки беспилотников. В сети появились видеомоменты пролета одного из БПЛА над Дмитровом, а также кадры беспилотников в воздушном пространстве Дмитровского округа.

По словам очевидцев, один из дронов пролетел низко над жилыми районами, что вызвало панику среди местного населения. «Прилет был!» – так прокомментировали ситуацию очевидцы в социальных сетях.

Также говорится, что российская противовоздушная оборона якобы сбила по меньшей мере четыре украинских беспилотника. Официальных комментариев от Минобороны РФ нет, однако сообщается, что атака могла быть направлена на столицу — Москву.

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Напомним, 5-6 июля из-за дроновой угрозы в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга происходил транспортный коллапс. Из-за отмены сотен авиарейсов в аэропортах застряли сотни пассажиров.

Этот коллапс всего за два дня мог стоить российским авиакомпаниям около 20 млрд руб. (свыше 250 млн долл.).