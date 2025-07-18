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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Над Украиной кружат российские беспилотники: где раздаются взрывы

Россияне не останавливаются в своих ночных атаках с дронами.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 18 июля 2025 года Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях и мониторинговых каналах.

В результате вражеской атаки раздались взрывы в:

  • Сумы;

  • Харьковщина;

  • Славянск (Донецк);

  • Краматорск (Донецк);

  • Павлоград;

  • Синельниково/р-н (Днепропетровщина).

Напомним, ранее эксперт по авиации Константин Криволап назвал главные причины уменьшения эффективности средств украинского ПВО.

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