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- Украина
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Над Украиной кружат российские беспилотники: где раздаются взрывы
Россияне не останавливаются в своих ночных атаках с дронами.
В ночь на 18 июля 2025 года Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях и мониторинговых каналах.
В результате вражеской атаки раздались взрывы в:
Сумы;
Харьковщина;
Славянск (Донецк);
Краматорск (Донецк);
Павлоград;
Синельниково/р-н (Днепропетровщина).
Напомним, ранее эксперт по авиации Константин Криволап назвал главные причины уменьшения эффективности средств украинского ПВО.