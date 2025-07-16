Таропрогноз на 14-20 июля 2025: что карты нам предвещают

Карты Таро / © ТСН.ua

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Карты Таро, появившиеся несколько веков назад, уже завоевали многочисленных поклонников среди разных слоев общества. Они озвучивают своеобразные подсказки судьбы и предупреждения, но прислушиваться ли к ним - решает сам человек.

Сейчас существует несколько тысяч видов карт Таро , поэтому вы легко сможете их приобрести, если пожелаете овладеть этим искусством.

Предлагаем узнать, что ожидает вас на предстоящую неделю с помощью тарологического прогноза от мастера Таро Елены Кузьмич.

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Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Королева кубков"

Эта карта относится к так называемым фигурным картам или картам двора. Эта карта рассказывает о мягкости, осознании чувств и образном мышлении. То есть, эта карта Таро в любви предлагает двигаться, как вода, потому что именно эту астрологическую стихию представляет "Королева кубков".

В течение этой недели следует проявить доброту и понимание, гармонизировать свои чувства и обрести внутренний баланс, овладеть мудростью и получить целебную силу от всего, что вы делаете.

Не исключено, к вам потянутся люди, нуждающиеся в поддержке и сочувствии. Также, чтобы удачно двигаться, следует избавиться от злобы и обид и стать более участливым, как в отношении себя, так и в отношении других.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Семерка кубков"

Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро, рассказывает о мечтании, которая может вредить вашей работе. Также вы заботитесь о своих слабостях, а не думаете о новых вершинах, которые стоит покорить. В течение этой недели именно это будет мешать. Не стоит упустить возможности, которые дарит вам жизнь.

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Отсутствие организованности, строительство "воздушных замков" и повышенные ожидания не помогут вам в карьере. Прекращайте лениться, проявляйте инициативность и приступайте к работе, а не к сладким мечтам.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Туз мечей"

Правда, объективность, честность и справедливость помогут вам двигаться в сфере финансов. Также нужно избавиться от иллюзий, понимать свой дальнейший путь, логически объяснять свои поступки, осознавать, что плохо, а что – хорошо. Но это все может не обезопасить вас от встречи с реальностью. Поэтому тщательно анализируйте свои мотивации и будьте креативны.

Сейчас вам нужно выделиться из толпы и большая потребность в справедливости. Однако одновременно это невозможно.

Верьте себе, не сомневайтесь в себе, будьте готовы к действиям и оценивайте свои возможности. Пора посмотреть правде в глаза, откажитесь от горечи разочарований в прошлом, иначе вы не сможете двигаться дальше.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.