Астролог назвал самые суеверные знаки Зодиака

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Содержание Рыбы Скорпион Рак

Последние считают, что наша жизнь во многом зависит от сверхъестественных сил, которые, если мы к ним не прислушиваемся, могут стать причиной проблем и даже несчастий. Астролог Людмила Булгакова назвала самые суеверные знаки Зодиака.

Рыбы

Рыбы, принимая важное решение в любой жизненной сфере, руководствуются доводами внутреннего голоса, который, в свою очередь, основывается на работе их подсознания, принимающего во внимание в том числе приметы и знаки, которые они стараются не игнорировать.

Скорпион

Скорпионы, которым не чуждо здравомыслие, исходят из того, что приметы и суеверия не имеют никакого отношения к мракобесию, поскольку являются следствием многовековых народных наблюдений, а значит, в них есть свой смысл, и к ним непременно нужно прислушиваться.

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Рак

Раки — один из самых слабых знаков Зодиака, представители которого не всегда могут постоять за себя сами. Поэтому они, подобно доисторическим людям, ищут защиты у сил природы, рассматривая суеверия как одно из их проявлений — неудивительно, что они обращают внимание на приметы.