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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
172
Время на прочтение
1 мин

Астролог назвал главных интриганов Зодиака

Каждый и нас по-своему достигает поставленных целей, но одни делают это прямо и явно, а другие — тайно и незаметно для окружающих.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Любителе подковерных игр мы называемых интриганами, и обнаружить их можно не только при дворе средневековых монархов, но и в современном офисе. Астролог Людмила Булгакова назвала главных интриганов Зодиака.

Дева

Девы — главные интриганы гороскопа, при этом они являются серыми кардиналами, поскольку мало кто подозревает их в происходящих между людьми процессами — как опытные манипуляторы они всегда остаются в тени, делая при этом вид, что они тут совершено не при чем.

Близнецы

Близнецы устраивают интриги — проще говоря, строят козни — окружающим ради собственного развлечения. Им очень нравится создавать ситуации, которые влияют на жизнь других людей, которых можно ссорить и мирить, используя обстоятельства в собственных — порой корыстных — интересах.

Водолей

Водолеи занимаются интригами… поневоле, то есть, неожиданно для самих себя: они простодушно поступают так, как им кажется разумнее всего сделать в данной жизненной ситуации, а потом с удивлением узнают от окружающих, что оказывается это была классическая интрига.

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Дата публикации
Количество просмотров
172
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