Астрологиня назвала головних інтриганів зодіаку

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Зміст Діва Близнята Водолій

Любителів підкилимних ігор ми називаємо інтриганами, і виявити їх можна не тільки при дворі середньовічних монархів, а й у сучасному офісі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала головних інтриганів зодіаку.

Діва

Діви — головні інтригани гороскопу, водночас вони є сірими кардиналами, оскільки мало хто підозрює їх у причетності до процесів, що відбуваються між людьми, — як досвідчені маніпулятори вони завжди залишаються в тіні, вдаючи водночас, що вони до скоєного взагалі ні до чого.

Близнята

Близнята влаштовують інтриги — простіше кажучи, будують підступи — навколишнім заради власної розваги. Їм дуже подобається створювати ситуації, які впливають життя інших людей, яких можна сварити і мирити, використовуючи обставини у власних — часом корисливих — інтересах.

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Водолій

Водолії займаються інтригами… мимоволі, тобто, несподівано для самих себе: вони простосердно роблять так, як їм здається найрозумніше зробити в певній життєвій ситуації, а потім з подивом дізнаються від оточення, що виявляється це була класична інтрига.

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