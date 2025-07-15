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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
252
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала головних інтриганів зодіаку

Кожен і нас по-своєму досягає поставленої мети, але одні роблять це прямо і явно, а інші — таємно і непомітно для оточення.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Любителів підкилимних ігор ми називаємо інтриганами, і виявити їх можна не тільки при дворі середньовічних монархів, а й у сучасному офісі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала головних інтриганів зодіаку.

Діва

Діви — головні інтригани гороскопу, водночас вони є сірими кардиналами, оскільки мало хто підозрює їх у причетності до процесів, що відбуваються між людьми, — як досвідчені маніпулятори вони завжди залишаються в тіні, вдаючи водночас, що вони до скоєного взагалі ні до чого.

Близнята

Близнята влаштовують інтриги — простіше кажучи, будують підступи — навколишнім заради власної розваги. Їм дуже подобається створювати ситуації, які впливають життя інших людей, яких можна сварити і мирити, використовуючи обставини у власних — часом корисливих — інтересах.

Водолій

Водолії займаються інтригами… мимоволі, тобто, несподівано для самих себе: вони простосердно роблять так, як їм здається найрозумніше зробити в певній життєвій ситуації, а потім з подивом дізнаються від оточення, що виявляється це була класична інтрига.

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Дата публікації
Кількість переглядів
252
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