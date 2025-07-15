- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 252
- Час на прочитання
- 1 хв
Астрологиня назвала головних інтриганів зодіаку
Кожен і нас по-своєму досягає поставленої мети, але одні роблять це прямо і явно, а інші — таємно і непомітно для оточення.
Любителів підкилимних ігор ми називаємо інтриганами, і виявити їх можна не тільки при дворі середньовічних монархів, а й у сучасному офісі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала головних інтриганів зодіаку.
Діва
Діви — головні інтригани гороскопу, водночас вони є сірими кардиналами, оскільки мало хто підозрює їх у причетності до процесів, що відбуваються між людьми, — як досвідчені маніпулятори вони завжди залишаються в тіні, вдаючи водночас, що вони до скоєного взагалі ні до чого.
Близнята
Близнята влаштовують інтриги — простіше кажучи, будують підступи — навколишнім заради власної розваги. Їм дуже подобається створювати ситуації, які впливають життя інших людей, яких можна сварити і мирити, використовуючи обставини у власних — часом корисливих — інтересах.
Водолій
Водолії займаються інтригами… мимоволі, тобто, несподівано для самих себе: вони простосердно роблять так, як їм здається найрозумніше зробити в певній життєвій ситуації, а потім з подивом дізнаються від оточення, що виявляється це була класична інтрига.
Читайте також: