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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россияне атаковали Гуляйполе на Запорожье: есть раненые

Ранены два человека - около двух ночи россияне атаковали Гуляйполе.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Российская артиллерия

Российская артиллерия / © Associated Press

В ночь на 15 июля 2025 года россияне обстреляли Гуляйполе из артиллерии.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров.

  • Получили ранения супругов: 60-летняя женщина и 66-летний мужчина.

  • В результате обстрела поврежден частный дом.

Напомним, что враг продвинулся на Донетчине и Запорожье - DeepState .

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.

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