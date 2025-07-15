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Россияне атаковали Гуляйполе на Запорожье: есть раненые
Ранены два человека - около двух ночи россияне атаковали Гуляйполе.
В ночь на 15 июля 2025 года россияне обстреляли Гуляйполе из артиллерии.
Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров.
Получили ранения супругов: 60-летняя женщина и 66-летний мужчина.
В результате обстрела поврежден частный дом.
Напомним, что враг продвинулся на Донетчине и Запорожье - DeepState .
Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.