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- Украина
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Над Украиной кружат российские беспилотники: где раздаются взрывы
Россияне не останавливаются в своих ночных атаках с дронами.
В ночь на 15 июля 2025 года Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях и мониторинговых каналах.
В результате вражеской атаки раздались взрывы в:
Запорожье;
Нежине/окрестностях (Черниговщина);
Кривом Роге (Днепропетровщина);
Николаеве;
окрестностях Харькова;
Кропивницкий.
В целом, согласно информации мониторинговых каналов, 30 БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Находитесь в укрытии и позаботьтесь о собственной безопасности.
Напомним, ранее эксперт по авиации Константин Криволап назвал главные причины уменьшения эффективности средств украинского ПВО.
И новые постоянно входят.