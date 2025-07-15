Над Украиной кружат российские беспилотники: где раздаются взрывы

Дрон / © ТСН.ua

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В ночь на 15 июля 2025 года Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях и мониторинговых каналах.

В результате вражеской атаки раздались взрывы в:

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Запорожье;

Нежине/окрестностях (Черниговщина);

Кривом Роге (Днепропетровщина);

Николаеве;

окрестностях Харькова;

Кропивницкий.

В целом, согласно информации мониторинговых каналов, 30 БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Находитесь в укрытии и позаботьтесь о собственной безопасности.

Напомним, ранее эксперт по авиации Константин Криволап назвал главные причины уменьшения эффективности средств украинского ПВО.

И новые постоянно входят.