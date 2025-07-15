ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
306
Время на прочтение
1 мин

Над Украиной кружат российские беспилотники: где раздаются взрывы

Россияне не останавливаются в своих ночных атаках с дронами.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 15 июля 2025 года Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях и мониторинговых каналах.

В результате вражеской атаки раздались взрывы в:

  • Запорожье;

  • Нежине/окрестностях (Черниговщина);

  • Кривом Роге (Днепропетровщина);

  • Николаеве;

  • окрестностях Харькова;

  • Кропивницкий.

В целом, согласно информации мониторинговых каналов, 30 БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Находитесь в укрытии и позаботьтесь о собственной безопасности.

Напомним, ранее эксперт по авиации Константин Криволап назвал главные причины уменьшения эффективности средств украинского ПВО.

И новые постоянно входят.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie