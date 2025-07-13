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- Украина
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В Запорожье гремят взрывы — РФ атакует ракетами
Россияне выпустили ракеты по Запорожью. В регионе объявлена воздушная тревога.
Сегодня, 13 июля, в Запорожье прогремела серия взрывов.
Об этом сообщает «Суспільне».
Между тем, глава ОВА Иван Федоров сообщил об угрозе.
«ВНИМАНИЕ! Угроза ударов скоростных ракет по Запорожской области», — отметил он.
Ранее в Воздушных силах сообщили, что российская армия атаковала Украину 60 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов — из них до 40 были именно «Shahed».
Украинская ПВО сбила 20 дронов из 60. Кроме сбитых воздушных целей также известно о 20 дронов-имитаторах, которые локационно потеряны/ подавлены РЭБ. Было попадание 20 БпЛА в 5 местах.