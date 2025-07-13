В Запорожье неспокойно / © Associated Press

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Сегодня, 13 июля, в Запорожье прогремела серия взрывов.

Об этом сообщает «Суспільне».

Между тем, глава ОВА Иван Федоров сообщил об угрозе.

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«ВНИМАНИЕ! Угроза ударов скоростных ракет по Запорожской области», — отметил он.

Ранее в Воздушных силах сообщили, что российская армия атаковала Украину 60 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов — из них до 40 были именно «Shahed».

Украинская ПВО сбила 20 дронов из 60. Кроме сбитых воздушных целей также известно о 20 дронов-имитаторах, которые локационно потеряны/ подавлены РЭБ. Было попадание 20 БпЛА в 5 местах.