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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Запорожье гремят взрывы — РФ атакует ракетами

Россияне выпустили ракеты по Запорожью. В регионе объявлена воздушная тревога.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Запорожье неспокойно

В Запорожье неспокойно / © Associated Press

Сегодня, 13 июля, в Запорожье прогремела серия взрывов.

Об этом сообщает «Суспільне».

Между тем, глава ОВА Иван Федоров сообщил об угрозе.

«ВНИМАНИЕ! Угроза ударов скоростных ракет по Запорожской области», — отметил он.

Ранее в Воздушных силах сообщили, что российская армия атаковала Украину 60 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов — из них до 40 были именно «Shahed».

Украинская ПВО сбила 20 дронов из 60. Кроме сбитых воздушных целей также известно о 20 дронов-имитаторах, которые локационно потеряны/ подавлены РЭБ. Было попадание 20 БпЛА в 5 местах.

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