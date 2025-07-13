У Запоріжжі неспокійно / © Associated Press

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Сьогодні, 13 липня, у Запоріжжі прогриміли серія вибухів.

Про це повідомляє «Суспільне».

Тим часом очільник ОВА Іван Федоров повідомив про загрозу.

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«УВАГА! Загроза ударів швидкісних ракет по Запорізькій області», — зазначив він.

Раніше у Повітряних силах повідомили, що російська армія атакувала Україну 60 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів — з них до 40 були саме «Shahed».

Українська ППО збила 20 дронів із 60. Окрім збитих повітряних цілей, також відомо про 20 дронів-імітаторів, які локаційно втрачені / подавлені РЕБ. Були влучання 20 БпЛА у 5 місцях.