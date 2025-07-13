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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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182
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У Запоріжжі гримлять вибухи — РФ атакує ракетами

Росіяни випустили ракети по Запоріжжю. У регіоні оголошена повітряна тривога.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У Запоріжжі неспокійно

У Запоріжжі неспокійно / © Associated Press

Сьогодні, 13 липня, у Запоріжжі прогриміли серія вибухів.

Про це повідомляє «Суспільне».

Тим часом очільник ОВА Іван Федоров повідомив про загрозу.

«УВАГА! Загроза ударів швидкісних ракет по Запорізькій області», — зазначив він.

Раніше у Повітряних силах повідомили, що російська армія атакувала Україну 60 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів — з них до 40 були саме «Shahed».

Українська ППО збила 20 дронів із 60. Окрім збитих повітряних цілей, також відомо про 20 дронів-імітаторів, які локаційно втрачені / подавлені РЕБ. Були влучання 20 БпЛА у 5 місцях.

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