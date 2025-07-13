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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россияне обходят Купянск с севера: в DeepState рассказали, где продвинулся враг

Силы агрессора активизируют наступательные действия по северному направлению, стремясь закрепиться вокруг важного населенного пункта.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
ВСУ держат оборону на фронте

ВСУ держат оборону на фронте / © Associated Press

В Харьковской области, на Купянском направлении, россияне продвинулись возле села Радьковка Кондрашевской громады Купянского района.

Об этом сообщил украинский информационный ресурс DeepState.

«Оккупанты пытаются обойти Купянск с севера вместо того, чтобы штурмовать его в лоб», — отмечают эксперты.

Ранее сообщалось, что россияне захватили села Звезда (на границе Днепропетровской и Донецкой областей) и Белогоровку в Луганской области.

Также враг активизировался в районе села Комар на юго-западе Донецкой области, возле населенных пунктов Радьковка, Коптево и Новоторецкое.

Между тем, аналитики сообщили об успехе ВСУ на Покровском направлении.

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