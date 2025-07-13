Ожесточенные бои за Покровск: аналитики сообщили об успехах ВСУ

Битва за Покровск продолжается / © Getty Images

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Украинские войска достигли тактического продвижения в районе Покровска, тогда как российские войска не смогли добиться успеха на большинстве направлений, несмотря на активные наступательные действия.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Согласно геолокационным снимкам, ВСУ продвинулись к югу от Удачного. Тем временем РФ продолжает атаки в направлении Покровска, Родинского, Владимировки, Красного Лимана, Разина, Мирного, Миролюбовки, а также в направлениях Луча, Лисовки и Сергеевки.

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Напомним, начиная с декабря 2024 года до февраля 2025-го, российская армия пыталась захватить город Покровск на Донетчине. Однако тогда попытки врага оказались безрезультатными, ведь ВСУ отразили все атаки оккупантов.

Однако Кремль не отступает от своей идеи — полностью захватить Покровск, тем самым одержав победу на одном из важных участков фронта.

Эксперты заявляют об изменении тактики врага, а СМИ сообщают о более чем стотысячном войске, которое сосредоточено на этом направлении. Покровск остается ключевой целью врага, ведь его захват позволил бы России контролировать Донбасс и угрожать Днепропетровской области.