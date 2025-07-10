Россияне сдались работам: детали беспилотной операции ВСУ

Третья штурмовая бригада.

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Украинские военные впервые в истории заявили о проведении боевой операции без участия живой силы. По сообщению 3-й отдельной штурмовой бригады, бойцы подразделения NC13 роты Deus Ex Machina из Харьковского направления смогли уничтожить вражескую позицию и взять пленных, используя исключительно дроны и наземные работы.

Об этом пишет издание 20minutos.

Операцию, которую в бригаде назвали первой в мире полностью беспилотной атакой с подтвержденным результатом, провели в составе 2-го штурмового батальона. На видео, обнародованном в Telegram, зафиксировано, как ударные FPV-дроны и беспилотные платформы НРК уничтожают укрепление противника. После этого к разрушенной позиции подошел наземный робот.

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Именно в этот момент, по утверждению военных, несколько оставшихся в живых русских солдат начали подавать сигналы о сдаче. Их капитуляцию приняли дистанционно, а самих окупантов позже транспортировали с помощью дронов к украинским позициям.

Никакого украинского солдата во время операции прямо на поле боя не было, — подчеркивают в бригаде. По словам бойцов, это новый уровень автоматизации войны, позволяющий минимизировать потери и одновременно удерживать инициативу.

В публикациях на официальных страницах 3-й ОШБ отмечено, что операция стала еще одним подтверждением технологического преимущества ВСУ. А завершается сообщение лозунгом: "Работы воюют - ты управляешь", со ссылкой на форму записи в бригаду.

Хотя технические детали не раскрываются, в военных кругах событие уже называют знаковым примером нового этапа развития беспилотной войны, которая стала реальностью на украинском фронте.

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Ранее мы писали, что бойцы Третьей штурмовой совершили беспрецедентную операцию. Так, они атаковали позиции россиян в Харьковской области, зачистили их и взяли военных РФ в плен исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов.