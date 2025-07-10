Росіяни здалися роботам: деталі безпілотної операції ЗСУ

Третя штурмова бригада.

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Українські військові вперше в історії заявили про проведення бойової операції без участі живої сили. За повідомленням 3-ї окремої штурмової бригади, бійці підрозділу NC13 роти Deus Ex Machina із Харківського напрямку змогли знищити ворожу позицію та взяти полонених, використовуючи виключно дрони та наземного робота.

Про це пише видання 20minutos.

Операцію, яку у бригаді назвали першою у світі повністю безпілотною атакою із підтвердженим результатом, провели в межах складу 2-го штурмового батальйону. На відео, оприлюдненому в Telegram, зафіксовано, як ударні FPV-дрони та безпілотні платформи НРК знищують укріплення противника. Після цього до зруйнованої позиції наблизився наземний робот.

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Саме в цей момент, за твердженням військових, кілька російських солдатів, які залишилися живими, почали подавати сигнали про здачу. Їхню капітуляцію прийняли дистанційно, а самих окупантів пізніше транспортували за допомогою дронів до українських позицій.

Жодного українського солдата під час операції безпосередньо на полі бою не було, — підкреслюють у бригаді. За словами бійців, це новий рівень автоматизації війни, що дозволяє мінімізувати втрати й водночас утримувати ініціативу.

У публікаціях на офіційних сторінках 3-ї ОШБ зазначено, що операція стала ще одним підтвердженням технологічної переваги ЗСУ. А завершується повідомлення гаслом: “Роботи воюють — ти керуєш”, із посиланням на форму запису до бригади.

Хоча технічні деталі не розкриваються, у військових колах подію вже називають знаковим прикладом нового етапу в розвитку безпілотної війни, яка стала реальністю на українському фронті.

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Раніше ми писали, що бійці Третьої штурмової здійснили безпрецедентну операцію. Так, вони атакували позиції росіян на Харківщині, зачистили їх і взяли військових РФ у полон виключно за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів.