Враг обстрелял железную дорогу в Донецкой области: погибли двое работников УЗ

РФ ударила по работникам УЗ

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В ночь на 13 июля в результате вражеского обстрела в Донецкой области погибли двое работников «Укрзализныци» — машинист и его помощник. Еще один сотрудник, сборщик поездов, получил тяжелое ранение и находится в реанимации.

Об этом сообщил председатель правления УЗ Александр Перцовский в Facebook.

Трагические события произошли во время выполнения служебных обязанностей. Погибшие — машинист тепловоза 1973 года рождения и его помощник, 1994 года рождения. На другом участке фронтовой Донетчины еще один железнодорожник — сборщик поездов — получил осколочное ранение головы. Его срочно транспортировали в больницу им. Мечникова в Днепре, где медики борются за его жизнь.

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«Враг бьет по абсолютно гражданским объектам, прицельно, обходя защиту и наращивая удары. Железнодорожники Донетчины, других прифронтовых регионов и по всей стране не останавливаются, выполняют обязанности в этой ежедневной опасности…» — написал Александр Перцовский в своем обращении.

По его словам, потеря коллег — это не просто статистика, а личная боль:

«Принимать эти потери я не научился. С конкретными коллегами возможно не быть знакомыми лично, но когда читаешь 1994-й и 1973-й годы рождения, родители, дети… Столько всего впереди. Это ощущение потери абсолютно близких людей. Части большой команды и части большой семьи».

В случае с раненым коллегой — ситуация критическая. Врачи начали сложную операцию, чтобы спасти жизнь:

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«Говорил только что с нейрохирургом, будут делать все возможное и невозможное, чтобы вытащить. Случай сверхсложный. Самые опытные врачи Мечникова задействованы. Держим кулаки с благодарностью и верой в наших медиков!» — добавил Перцовский.

Напомним, ранее мы писали о том, что в столице из-за атаки РФ повреждена железнодорожная инфраструктура