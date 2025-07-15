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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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РФ атакует Украину ударными дронами: где летают беспилотники

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 15 июля 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

В частности, речь идет о:

  • БпЛА в Николаевской области, курс юго-западный;

  • БпЛА в Кировоградской области, курс северный;

  • Днепр – БпЛА в направлении города;

  • Запорожье – БпЛА в направлении города;

  • БпЛА в Харьковской области, курс южный,/северный.

  • Кропивницкий – БпЛА над городом.

Из-за вражеской атаки во многих украинских областях объявлена масштабная воздушная тревога.

Напомним, ранее эксперт по авиации Константин Криволап назвал главные причины уменьшения эффективности средств украинского ПВО.

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