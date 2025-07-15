- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 666
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ атакует Украину ударными дронами: где летают беспилотники
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 15 июля 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
В частности, речь идет о:
БпЛА в Николаевской области, курс юго-западный;
БпЛА в Кировоградской области, курс северный;
Днепр – БпЛА в направлении города;
Запорожье – БпЛА в направлении города;
БпЛА в Харьковской области, курс южный,/северный.
Кропивницкий – БпЛА над городом.
Из-за вражеской атаки во многих украинских областях объявлена масштабная воздушная тревога.
Напомним, ранее эксперт по авиации Константин Криволап назвал главные причины уменьшения эффективности средств украинского ПВО.