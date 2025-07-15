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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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724
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РФ атакує Україну ударними дронами: де літають безпілотники

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 15 липня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Зокрема, йдеться про:

  • БпЛА на Миколаївщині, курс південно-західний;

  • БпЛА на Кіровоградщині, курс північний;

  • Дніпро - БпЛА в напрямку міста;

  • Запоріжжя - БпЛА в напрямку міста;

  • БпЛА на Харківщині, курс південний,/північний.

  • Кропивницький - БпЛА над містом.

Через ворожу атаку у багатьох українських областях оголошена масштабна повітряна тривога.

Нагадаємо, раніше експерт з авіації Костянтин Криволап назвав головні причини зменшення ефективності засобів української ППО.

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