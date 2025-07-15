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РФ атакує Україну ударними дронами: де літають безпілотники
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 15 липня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Зокрема, йдеться про:
БпЛА на Миколаївщині, курс південно-західний;
БпЛА на Кіровоградщині, курс північний;
Дніпро - БпЛА в напрямку міста;
Запоріжжя - БпЛА в напрямку міста;
БпЛА на Харківщині, курс південний,/північний.
Кропивницький - БпЛА над містом.
Через ворожу атаку у багатьох українських областях оголошена масштабна повітряна тривога.
Нагадаємо, раніше експерт з авіації Костянтин Криволап назвав головні причини зменшення ефективності засобів української ППО.