В МЗС Іспанії оцінили шанси на припинення вогню: чи можливий мир в Україні

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес. / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що не бачить підстав для оптимізму щодо швидкого припинення вогню в Україні. Причиною, за його словами, є безперервні атаки Росії на українські міста.

Про це дипломат сказав в інтерв’ю італійському виданню La Repubblica.

Альбарес підкреслив, що Іспанія підтримує будь-яке реальне припинення вогню, яке буде безумовним і стане першим кроком до “справедливого та тривалого миру”. Проте дії Кремля, на його думку, свідчать про протилежне.

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“Але, чесно кажучи, те, що ми бачимо останніми тижнями з боку Володимира Путіна, не дозволяє мені бути оптимістом. Щодня і щоночі по Україні запускаються сотні дронів і ракет, які вбивають мирних жителів”, — сказав глава МЗС Іспанії.

Коментуючи заяву президента США Дональда Трампа щодо 50-денного ультиматуму Путіну з погрозою 100% мит на союзників РФ, Альбарес закликав до обережності, наголосивши, що Європа повинна дотримуватись принципів міжнародного права.

“Так — припиненню вогню, але лише в межах міжнародного права, із повагою до суверенітету й територіальної цілісності України”, — заявив він.

Нагадаємо, Дональд Трамп попередив, що якщо РФ не укладе угоду з Україною за 50 днів, він накладе вторинні санкції.

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Також Трамп підтвердив нову угоду про виготовлення американської зброї для України за рахунок Європи.

Своєю чергою у ВВС і Sky News прокоментували 50-денний ультиматум і припустили, що Трамп дає Путіну перепочинок.