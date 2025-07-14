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- Війна
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В МЗС Іспанії оцінили шанси на припинення вогню: чи можливий мир в Україні
Росія продовжує нищівні атаки на українські міста, тому не варто сподіватися на швидке припинення вогню.
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що не бачить підстав для оптимізму щодо швидкого припинення вогню в Україні. Причиною, за його словами, є безперервні атаки Росії на українські міста.
Про це дипломат сказав в інтерв’ю італійському виданню La Repubblica.
Альбарес підкреслив, що Іспанія підтримує будь-яке реальне припинення вогню, яке буде безумовним і стане першим кроком до “справедливого та тривалого миру”. Проте дії Кремля, на його думку, свідчать про протилежне.
“Але, чесно кажучи, те, що ми бачимо останніми тижнями з боку Володимира Путіна, не дозволяє мені бути оптимістом. Щодня і щоночі по Україні запускаються сотні дронів і ракет, які вбивають мирних жителів”, — сказав глава МЗС Іспанії.
Коментуючи заяву президента США Дональда Трампа щодо 50-денного ультиматуму Путіну з погрозою 100% мит на союзників РФ, Альбарес закликав до обережності, наголосивши, що Європа повинна дотримуватись принципів міжнародного права.
“Так — припиненню вогню, але лише в межах міжнародного права, із повагою до суверенітету й територіальної цілісності України”, — заявив він.
Нагадаємо, Дональд Трамп попередив, що якщо РФ не укладе угоду з Україною за 50 днів, він накладе вторинні санкції.
Також Трамп підтвердив нову угоду про виготовлення американської зброї для України за рахунок Європи.
Своєю чергою у ВВС і Sky News прокоментували 50-денний ультиматум і припустили, що Трамп дає Путіну перепочинок.