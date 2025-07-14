Зрада чи перемога: політолог про 50 днів ультиматуму Трампа Путіну

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Після чергового ультиматуму Путіну від Дональда Трампа, цього разу на 50 днів, в українському сегменті Мережі заточилася дискусія: нова позиція американського президента — це «зрада» чи «перемога».

Що насправді відомо про позицію Трампа, з’ясовував український політолог Вадим Денисенко.

1. Ключова заява Трампа — це зброя

Денисенко нагадав, що два тижні тому українці проклинали Трампа, що зброї нема.

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2. Санкції

На думку експерта, закон Ліндсі Грема в нинішньому вигляді не запрацює. Бо передбачає сварку США з Індією і Китаєм.

«Трамп це прекрасно розуміє. І тому не поспішає», — каже Денисенко.

2.1 Чому Трамп не поспішає з санкціями

У Білому домі розуміють, що країни Перської затоки нарощують (поступово) видобуток нафти;

Росія продемонструвала, що знаходиться на пікових позначках свого видобутку і наростити видобуток суттєво не змогла і не зможе;

Вашингтон чекає санкцій ЄС про цінову стелю на нафту, щоб вдарити по Росії (звузити ринки) руками Європи.

Експерт пояснив, що витіснити Росію повністю з нафтового ринку світу неможливо. Максимум, що можна зробити — зменшити їхню долю на 15-20% за 6-12 місяців. І скоріше за все, саме це буде пробувати робити адміністрація Трампа.

3. Чи є ще якийсь план у Білому домі

«Я можу помилятися, але мені здається немає. Саме це наша головна проблема, а не те, що сьогодні не введено санкції, які не запрацюють», — вважає Денисенко.

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4. Що може повпливати на Путіна

За словами експерта, ключові речі, які можуть повпливати на диктатора Путіна — це переговори Китай-США та ЄС-Китай.

«А ці переговори триватимуть, як мінімум кілька місяців. І це ще один фактор чому Трамп не буде поспішати. Тим більше, що в Білому домі вважають, що падіння російської економіки прискориться і без санкцій Грема», — уточнив він.

5. Фактор КНДР

«На жаль, поки ми не розуміємо чим завершилися переговори Лаврова в Пхеньяні. Це той фактор, який може різко ускладнити ситуацію», — вважає Вадим Денисенко.

Нагадаємо, Дональд Трамп попередив, що якщо РФ не укладе угоду з Україною за 50 днів, він накладе вторинні санкції.

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Також Трамп підтвердив нову угоду про виготовлення американської зброї для України за рахунок Європи.

Своєю чергою у ВВС і Sky News прокоментували 50-денний ультиматум і припустили, що Трамп дає Путіну перепочинок.