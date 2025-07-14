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Зрада чи перемога: політолог про 50 днів ультиматуму Трампа Путіну
Вадим Денисенко пояснив, чому Трамп змінив свою позицію щодо України і чим це обернеться для українців.
Після чергового ультиматуму Путіну від Дональда Трампа, цього разу на 50 днів, в українському сегменті Мережі заточилася дискусія: нова позиція американського президента — це «зрада» чи «перемога».
Що насправді відомо про позицію Трампа, з’ясовував український політолог Вадим Денисенко.
1. Ключова заява Трампа — це зброя
Денисенко нагадав, що два тижні тому українці проклинали Трампа, що зброї нема.
2. Санкції
На думку експерта, закон Ліндсі Грема в нинішньому вигляді не запрацює. Бо передбачає сварку США з Індією і Китаєм.
«Трамп це прекрасно розуміє. І тому не поспішає», — каже Денисенко.
2.1 Чому Трамп не поспішає з санкціями
У Білому домі розуміють, що країни Перської затоки нарощують (поступово) видобуток нафти;
Росія продемонструвала, що знаходиться на пікових позначках свого видобутку і наростити видобуток суттєво не змогла і не зможе;
Вашингтон чекає санкцій ЄС про цінову стелю на нафту, щоб вдарити по Росії (звузити ринки) руками Європи.
Експерт пояснив, що витіснити Росію повністю з нафтового ринку світу неможливо. Максимум, що можна зробити — зменшити їхню долю на 15-20% за 6-12 місяців. І скоріше за все, саме це буде пробувати робити адміністрація Трампа.
3. Чи є ще якийсь план у Білому домі
«Я можу помилятися, але мені здається немає. Саме це наша головна проблема, а не те, що сьогодні не введено санкції, які не запрацюють», — вважає Денисенко.
4. Що може повпливати на Путіна
За словами експерта, ключові речі, які можуть повпливати на диктатора Путіна — це переговори Китай-США та ЄС-Китай.
«А ці переговори триватимуть, як мінімум кілька місяців. І це ще один фактор чому Трамп не буде поспішати. Тим більше, що в Білому домі вважають, що падіння російської економіки прискориться і без санкцій Грема», — уточнив він.
5. Фактор КНДР
«На жаль, поки ми не розуміємо чим завершилися переговори Лаврова в Пхеньяні. Це той фактор, який може різко ускладнити ситуацію», — вважає Вадим Денисенко.
Нагадаємо, Дональд Трамп попередив, що якщо РФ не укладе угоду з Україною за 50 днів, він накладе вторинні санкції.
Також Трамп підтвердив нову угоду про виготовлення американської зброї для України за рахунок Європи.
Своєю чергою у ВВС і Sky News прокоментували 50-денний ультиматум і припустили, що Трамп дає Путіну перепочинок.