ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
924
Час на прочитання
2 хв

Зрада чи перемога: політолог про 50 днів ультиматуму Трампа Путіну

Вадим Денисенко пояснив, чому Трамп змінив свою позицію щодо України і чим це обернеться для українців.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Після чергового ультиматуму Путіну від Дональда Трампа, цього разу на 50 днів, в українському сегменті Мережі заточилася дискусія: нова позиція американського президента — це «зрада» чи «перемога».

Що насправді відомо про позицію Трампа, з’ясовував український політолог Вадим Денисенко.

1. Ключова заява Трампа — це зброя

Денисенко нагадав, що два тижні тому українці проклинали Трампа, що зброї нема.

2. Санкції

На думку експерта, закон Ліндсі Грема в нинішньому вигляді не запрацює. Бо передбачає сварку США з Індією і Китаєм.

«Трамп це прекрасно розуміє. І тому не поспішає», — каже Денисенко.

2.1 Чому Трамп не поспішає з санкціями

  • У Білому домі розуміють, що країни Перської затоки нарощують (поступово) видобуток нафти;

  • Росія продемонструвала, що знаходиться на пікових позначках свого видобутку і наростити видобуток суттєво не змогла і не зможе;

  • Вашингтон чекає санкцій ЄС про цінову стелю на нафту, щоб вдарити по Росії (звузити ринки) руками Європи.

Експерт пояснив, що витіснити Росію повністю з нафтового ринку світу неможливо. Максимум, що можна зробити — зменшити їхню долю на 15-20% за 6-12 місяців. І скоріше за все, саме це буде пробувати робити адміністрація Трампа.

3. Чи є ще якийсь план у Білому домі

«Я можу помилятися, але мені здається немає. Саме це наша головна проблема, а не те, що сьогодні не введено санкції, які не запрацюють», — вважає Денисенко.

4. Що може повпливати на Путіна

За словами експерта, ключові речі, які можуть повпливати на диктатора Путіна — це переговори Китай-США та ЄС-Китай.

«А ці переговори триватимуть, як мінімум кілька місяців. І це ще один фактор чому Трамп не буде поспішати. Тим більше, що в Білому домі вважають, що падіння російської економіки прискориться і без санкцій Грема», — уточнив він.

5. Фактор КНДР

«На жаль, поки ми не розуміємо чим завершилися переговори Лаврова в Пхеньяні. Це той фактор, який може різко ускладнити ситуацію», — вважає Вадим Денисенко.

Нагадаємо, Дональд Трамп попередив, що якщо РФ не укладе угоду з Україною за 50 днів, він накладе вторинні санкції.

Також Трамп підтвердив нову угоду про виготовлення американської зброї для України за рахунок Європи.

Своєю чергою у ВВС і Sky News прокоментували 50-денний ультиматум і припустили, що Трамп дає Путіну перепочинок.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie