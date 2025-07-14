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В МИД Испании оценили шансы на прекращение огня: возможен ли мир в Украине
Россия продолжает сокрушительные атаки на украинские города, поэтому не стоит надеяться на скорейшее прекращение огня.
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что не видит оснований для оптимизма по поводу быстрого прекращения огня в Украине. Причиной, по его словам, непрерывные атаки России на украинские города.
Об этом дипломат сказал в интервью итальянскому изданию La Repubblica.
Альбарес подчеркнул, что Испания поддерживает любое реальное прекращение огня, которое будет безусловным и станет первым шагом к "справедливому и продолжительному миру". Однако действия Кремля, по его мнению, свидетельствуют об обратном.
"Но, честно говоря, то, что мы видим в последние недели со стороны Владимира Путина, не позволяет мне быть оптимистом. Каждый день и каждую ночь по Украине запускаются сотни дронов и ракет, убивающих мирных жителей", - сказал глава МИД Испании.
Комментируя заявление президента США Дональда Трампа по поводу 50-дневного ультиматума Путину с угрозой 100% пошлин на союзников РФ, Альбарес призвал к осторожности, подчеркнув, что Европа должна соблюдать принципы международного права.
"Да - прекращению огня, но только в рамках международного права, с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины", - заявил он.
Напомним, Дональд Трамп предупредил, что Если РФ не заключит соглашение с Украиной за 50 дней, он наложит вторичные санкции.
Также Трамп подтвердил новое соглашение по изготовлению американского оружия для Украины за счет Европы.
В свою очередь в BBC и Sky News прокомментировали 50-дневный ультиматум и предположили, что Трамп дает Путину передышку.