В МИД Испании оценили шансы на прекращение огня: возможен ли мир в Украине

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. / © Associated Press

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Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что не видит оснований для оптимизма по поводу быстрого прекращения огня в Украине. Причиной, по его словам, непрерывные атаки России на украинские города.

Об этом дипломат сказал в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

Альбарес подчеркнул, что Испания поддерживает любое реальное прекращение огня, которое будет безусловным и станет первым шагом к "справедливому и продолжительному миру". Однако действия Кремля, по его мнению, свидетельствуют об обратном.

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"Но, честно говоря, то, что мы видим в последние недели со стороны Владимира Путина, не позволяет мне быть оптимистом. Каждый день и каждую ночь по Украине запускаются сотни дронов и ракет, убивающих мирных жителей", - сказал глава МИД Испании.

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа по поводу 50-дневного ультиматума Путину с угрозой 100% пошлин на союзников РФ, Альбарес призвал к осторожности, подчеркнув, что Европа должна соблюдать принципы международного права.

"Да - прекращению огня, но только в рамках международного права, с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины", - заявил он.

Напомним, Дональд Трамп предупредил, что Если РФ не заключит соглашение с Украиной за 50 дней, он наложит вторичные санкции.

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Также Трамп подтвердил новое соглашение по изготовлению американского оружия для Украины за счет Европы.

В свою очередь в BBC и Sky News прокомментировали 50-дневный ультиматум и предположили, что Трамп дает Путину передышку.