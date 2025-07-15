Астрологический прогноз на 15 июля

Пегас / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день революционных перемен, которые коснутся всех сфер нашего существования, когда можно начать жизнь — или работу над важным проектом — с чистого листа.

Символ дня: Пегас.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: сиреневый.

Счастливые камни дня: авантюрин, александрит, циркон.

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За какую часть тела отвечает: печень, кровь.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день чаще всего непродолжительны и не представляют опасности, но, тем не менее, требуют немедленного обращения к врачу.

Питание дня: из-за серьезного риска интоксикации организма под запретом находится также жирная, жареная и тяжелая пища.

Стрижка дня: кардинальная стрижка поможет изменить не только внешность, но и судьбу.

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Дачные работы дня: можно собирать урожай корнеплодов.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, защищающие дом от недоброжелателей.

Сны дня: сны нынешней ночи полезной информации не несут, поэтому можно не обращать на них внимания.

Табу дня: даже незначительные ранки и царапины могут стать причиной заражения крови, поэтому важно тщательно обрабатывать их антисептиком.

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Цитата дня: «Не жалей теплых слов и простых добрых дел. Чем больше отдашь, тем ярче горит тот огонь, что греет всех — и тебя тоже» (Конфуций).

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