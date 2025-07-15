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Астрологический прогноз на 15 июля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день революционных перемен, которые коснутся всех сфер нашего существования, когда можно начать жизнь — или работу над важным проектом — с чистого листа.
Символ дня: Пегас.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: сиреневый.
Счастливые камни дня: авантюрин, александрит, циркон.
За какую часть тела отвечает: печень, кровь.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день чаще всего непродолжительны и не представляют опасности, но, тем не менее, требуют немедленного обращения к врачу.
Питание дня: из-за серьезного риска интоксикации организма под запретом находится также жирная, жареная и тяжелая пища.
Стрижка дня: кардинальная стрижка поможет изменить не только внешность, но и судьбу.
Дачные работы дня: можно собирать урожай корнеплодов.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, защищающие дом от недоброжелателей.
Сны дня: сны нынешней ночи полезной информации не несут, поэтому можно не обращать на них внимания.
Табу дня: даже незначительные ранки и царапины могут стать причиной заражения крови, поэтому важно тщательно обрабатывать их антисептиком.
Цитата дня: «Не жалей теплых слов и простых добрых дел. Чем больше отдашь, тем ярче горит тот огонь, что греет всех — и тебя тоже» (Конфуций).
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