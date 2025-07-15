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Неизвестные дроны атаковали Липецкую область РФ: тряслись окна
В городе Елец Липецкой области прогремели взрывы — вероятно, работает ПВО против неизвестных беспилотников.
Взрывы гремят в городе Елец Липецкой области.
По данным SHOT , местные слышали два взрыва около 15 минут назад. Предварительно работает система ПВО, чтобы сбить беспилотники.
Жители города сообщают, что от взрывов дрожали окна. При этом слышно их было в разных частях. В Липецкой области объявлена опасность атаки БПЛА.
Информация о последствиях и пострадавших пока не поступала.
Напомним, госсекретарь США Марк Рубио заявил, что с начала 2025 года Россия потеряла на фронте 100 тысяч солдат погибшими. Он уточнил, что у Украины «цифры меньше, но все равно очень значительны». О какой именно цифре потерь Украины идет речь, Рубио не уточнил.