Неизвестные дроны атаковали Липецкую область РФ: тряслись окна

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Взрывы гремят в городе Елец Липецкой области.

По данным SHOT , местные слышали два взрыва около 15 минут назад. Предварительно работает система ПВО, чтобы сбить беспилотники.

Жители города сообщают, что от взрывов дрожали окна. При этом слышно их было в разных частях. В Липецкой области объявлена опасность атаки БПЛА.

Реклама

Информация о последствиях и пострадавших пока не поступала.

Напомним, госсекретарь США Марк Рубио заявил, что с начала 2025 года Россия потеряла на фронте 100 тысяч солдат погибшими. Он уточнил, что у Украины «цифры меньше, но все равно очень значительны». О какой именно цифре потерь Украины идет речь, Рубио не уточнил.