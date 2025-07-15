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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1002
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Невідомі дрони атакували Липецьку область РФ: тряслися вікна

У місті Єлець Липецької області пролунали вибухи — ймовірно, працює ППО проти невідомих безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Вибухи гримлять у місті Єлець Липецької області.

За даними SHOT, місцеві чули два вибухи близько 15 хвилин тому. Попередньо, працює система ППО, щоб збити безпілотники.

Жителі міста повідомляють, що від вибухів тремтіли вікна. При цьому чути їх було у різних частинах. Наразі в Липецькій області оголошено небезпеку атаки БПЛА.

Інформації про наслідки та постраждалих поки не надходило.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що від початку 2025 року Росія втратила на фронті 100 тисяч солдатів загиблими. Він уточнив, що в України «цифри менші, але однаково дуже значні». Про яку саме цифру втрат України йдеться, Рубіо не уточнив.

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