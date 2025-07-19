Сім’я Гаффманів

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Американця Дерека Гаффмана, який виїхав зі своєю сім’єю до Росії, щоб на його дітей не впливала «пропаганда ЛГБТ», мобілізували до російської армії і відправили на війну проти України.

Про це пишуть United24 і Daily Beast.

Навесні 2025 року 46-річний громадянин США Дерек Гаффман вивіз сім’ю із «загниваючого Захоху» до «духовної» Росії, щоб уникнути «ідеологічної обробки» ЛГБТ+ для своїх дітей.

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Вони поселилися у селі під Москвою, яке збудували у 2023 році саме з пропагандистською метою привабити американців, які хочуть втекти від «ліберальних гендерних норм». Цей проєкт зазнав невдачі, оскільки лише дві родини, включаючи Гаффманів, переїхали.

Гаффман, корінний техасець, привіз із собою до Росії дружину, трьох дочок віком від 10 до 13 років та їхню хаскі на кличку «Бебі». У пари також є троє синів від попередніх шлюбів (21, 20 та 19 років), які, на своє щастя, вирішили залишитися в Сполучених Штатах.

Гаффман для того, щоб пришвидшити процес отримання російського громадянства, підписав контракт з Міністерством оборони Росії. Він очікував призначення на тилову посаду, проте американця відправили як «гарматне м’ясо» на війну проти України.

«Дерек відчуває, що його кидають на м’ясо після того, як йому сказали, що його роботою в армії буде кореспондент або зварювальник», — сказала його дружина Діанна у записаному зверненні з проханням про молитви, яке згодом було видалено з її сторінки в YouTube.

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За словами Діанни, у її чоловіка немає військового досвіду, а його навчання проводили російською мовою, якої він не розуміє. Вона припустила, що мовний бар’єр зробив її чоловіка особливо непідготовленим до жахів бойових дій. Крім того, жінка, що Дерека обманули під час підписання контракту.

Як «справжня росіянка», Діанна поскаржилася і на відсустність виплат за участь у так званій «СВО».

Водночас, очевидно, вона вирішила не дратувати російські спецслужби відвертою критикою, тому вирішила трохи підлеститися до путінського режиму.

«Для мене це не стало несподіванкою, (що американець пішов на фронт — Ред.) Він завжди так високо відгукувався про Росію, її президента та її народ, і у нього сильне прагнення робити правильні вчинки», — сказала вона у кращих традиціях пропагандистських ЗМІ.

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Сама Діанна три роки тому подолала алкоголізм, раніше розповідала журналістам, що знову почала пити через стрес, пов’язаний з їхнім новим життям у Росії.

Раніше повідомлялося, що Кремль нагородив російським паспортом громадянина США Деніела Мартіндейла за шпигунство проти ЗСУ.