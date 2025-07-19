Выехавший в Германию работник ТЦК отрицает "бусификацию": что говорит

Александр Мацько / © Суспільне

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Бывший сотрудник Полтавского ТЦК Александр Мацько, уволившийся из армии и сейчас с семьей проживающий в Германии, отрицает, что в Украине могут мобилизовать с улицы, и критикует украинцев, которые не хотят воевать.

Об этом он сказал в интервью «Суспильному».

«Я ни разу не видел, чтобы кого-то паковали. Слышу, как говорят: „Ой, его забрали, ой его упаковали“. Так понятно, что приезжает полиция — а он в розыске. Человек в розыске! А эти — „бусификация“. Г***доны б***дь. Что ты не воюешь? Чего не защищаешь родину? Езжай за границу, переплывай Тису» — возмутился он.

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После увольнения из Полтавского ТЦК Александр переехал в Германию, где жила его семья.

«Мне не было принципиально, куда ехать — мне было все равно. Я бы поехал к жене и ребенку, где бы они ни были — хоть в Гренландии, хоть в Папуа-Новой Гвинее. Главное — быть с семьей. Я переехал в Германию, пока временно, сейчас лечусь в Германии после ранений», — рассказал он.

Кто такой Александр Мацько

Как передает «Главком», Александр Мацько воевал с 2015 года. Был разведчиком и водителем в 95-й бригаде. Во время боев за Изюм весной 2022 года автомобиль Александра взорвался на мине, солдат получил черепно-мозговую травму и ранение обеих ног. Мацько почти год находился на лечении, а затем проходил продолжительную реабилитацию.

Бойцу дали вторую группу инвалидности и перевели из боевой части проходить службу в военкомат.

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Мужчина утверждает, что занимается волонтерством в Германии.

Ранее сообщалось, что в Киеве работник ТЦК до смерти забил мобилизованного, от которого отказались несколько частей.