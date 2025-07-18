Реванш Усик – Дюбуа: полный андеркард вечера бокса

Усик – Дюбуа / © Associated Press

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В субботу, 19 июля, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа.

Поединку между Усиком и Дюбуа будет предшествовать андеркард, в рамках которого свои бои проведут в том числе и два украинских боксера – Владислав Сиренко и Даниель Лапин.

30-летний Сиренко встретится в ринге с британцем Соломоном Дакресом. Сначала Владислав должен был биться с другим украинцем обладателем пояса WBC International в супертяжелом весе Андреем Новицким, но тот снялся с поединка из-за травмы.

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28-летний Лапин будет защищать титулы IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе против британца Льюиса Эдмондсона.

Вашему вниманию весь список боев андеркарда реванша Усик – Дюбуа.

Андеркард реванша Усик – Дюбуа: список всех поединков

Лоуренс Околи – Кевин Лерена. Бой за пояс WBC Silver в супертяжелом весе

Льюис Эдмондсон – Даниель Лапин. Бой за пояса IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе

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Владислав Сиренко – Соломон Дакрес. Рейтинговый бой в супертяжелом весе

Лаша Гурули – Джеймс Франсис. Рейтинговый бой в первом полусреднем весе.

Адам Хамед – Эсекьель Грегорес. Рейтинговый бой в первом полусреднем весе.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Дюбуа начнется около 23:30 по киевскому времени.

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На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик – Дюбуа.

Напомним, первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.