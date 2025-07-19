Непобедимый украинец выиграл чемпионский бой в андеркарде реванша Усик – Дюбуа

Льюис Эдмондсон – Даниэль Лапин / © Associated Press

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Украинский боксер полутяжелого веса Даниель Лапин победил британца Льюиса Эдмондсона в андеркарде боя-реванша между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

27-летний Лапин одолел Эдмондсона раздельным решением судей (95-95, 96-94, 96-94) и защитил титулы IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе.

Даниель остается непобежденным на профессиональном ринге. Теперь в его послужном списке 12 побед (4 – нокаутом) в 12 поединках.

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Эдмондсон потерпел первое поражение в профессионалах. В активе британского боксера 11 побед (3 – нокаутом) в 12 поединках.

Ранее украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко потерпел поражение в андеркарде реванша Усик – Дюбуа.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Дюбуа начнется около 23:30 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик – Дюбуа.

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Напомним, первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Кроме того, мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш. А также где смотреть поединок Усик – Дюбуа.