ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
4643
Время на прочтение
1 мин

Непобедимый украинец выиграл чемпионский бой в андеркарде реванша Усик – Дюбуа

Даниель Лапин защитил титулы IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Льюис Эдмондсон – Даниэль Лапин

Льюис Эдмондсон – Даниэль Лапин / © Associated Press

Украинский боксер полутяжелого веса Даниель Лапин победил британца Льюиса Эдмондсона в андеркарде боя-реванша между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

27-летний Лапин одолел Эдмондсона раздельным решением судей (95-95, 96-94, 96-94) и защитил титулы IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе.

Даниель остается непобежденным на профессиональном ринге. Теперь в его послужном списке 12 побед (4 – нокаутом) в 12 поединках.

Эдмондсон потерпел первое поражение в профессионалах. В активе британского боксера 11 побед (3 – нокаутом) в 12 поединках.

Ранее украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко потерпел поражение в андеркарде реванша Усик – Дюбуа.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Дюбуа начнется около 23:30 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик – Дюбуа.

Напомним, первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Кроме того, мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш. А также где смотреть поединок Усик – Дюбуа.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie