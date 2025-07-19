Усик обратился к украинцам перед реваншем против Дюбуа (видео)

Александр Усик / © Associated Press

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик записал видеообращение к украинцам перед боем-реваншем с обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа.

"Дорогие украинцы, фанаты, друзья и неприятели, кто будет смотреть этот поединок в субботу, я хочу поблагодарить вас за вашу силу, за вашу поддержку и за то, что вы меня мотивируете. За то, что даете силу, за то, что вы мне помогаете.

Я люблю каждого из вас. И, пожалуй, немного больше я люблю тех, кто меня критикует, потому что это еще больше дает мне силу. Шутка. Я люблю тех, кто меня поддерживает. Еще одна шутка. Я вообще всех люблю. Дорогие украинцы, люблю вас. Слава Украине. Слава Богу за все. Слава Украине", – сказал Усик в видео, опубликованном DAZN Boxing.

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Реванш Усик – Дюбуа состоится в субботу, 19 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Вечер бокса на "Уэмбли" стартует в 19:00 по киевскому времени. Зрители увидят поединки андеркарда, после чего состоится главный бой между Усиком и Дюбуа, который начнется около 23:30.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик – Дюбуа.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

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Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Кроме того, мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш. А также где смотреть поединок Усик – Дюбуа.

Напомним, Усик перед реваншем с Дюбуа назвал самую большую мечту в своей жизни. Также Александр рассказал, как его семья переживает войну в Украине.