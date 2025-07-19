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ТСН у соціальних мережах

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Росія втратить мільярди доларів уже цього року - уповноважений Зеленського

Росія буде втрачати 10-20 доларів на кожному барелі нафти,

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Путін і нафта

Росія втрачатиме нафтові прибутки через санкції ЄС / © ТСН.ua

Запроваджений в останньому пакеті санкцій ЄС ціновий ліміт на російську нафту призведе до того, що держава-агресорка уже до кінця 2025 року втратить від 15 до 30 мільярдів доларів.

Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк в ефірі телеканалу «Ми — Україна».

За його словами, Росія буде втрачати 10-20 доларів на кожному барелі нафти, яку росіянам уже доводиться продавати з великими знижками.

За підрахунками експерта, максимальні втрати держави-агресорки від цінової стелі на нафту цього року можуть сягнути 30 млрд доларів.

«Це залежить від того, наскільки вдасться реалізувати цінове обмеження на нафту. Якщо повністю — це мінус 30 млрд, якщо як зараз, то близько 15-20 млрд», — пояснив Власюк.

Він нагадав, що Росія уже зазнає значних збитків, оскільки більшість танкерів «тіньового флоту» перебувають під санкціями, а легальні перевізники відмовляються від перевезень російської нафти.

При цьому Владислав Власюк додав, що поки що економічного тиску недостатньо, щоб змусити російський режим припинити агресію в Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 14 липня пообіцяв запровадити тарифи в розмірі 100% для головних торговельних партнерів Москви, якщо Росія не укладе мирну угоду з Україною протягом наступних 50 днів.

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