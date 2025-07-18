В Україні може з’явитися аналог департаменту, яким керував Ілон Маск

Перший віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров / © Михайло Федоров / Facebook

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В Україні може з’явитися урядова структура, схожа на американський Департамент ефективності уряду (DOGE), яким свого часу керував колишній соратник Дональда Трампа, мільярдер Ілон Маск.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у соцмережі Threads.

При цьому він уточнив, що аналог DOGE буде діяти для кількох проєктів.

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«Потрібно терміново скоротити видатки та оцінити ефективність. Буду шукати людину, яка очолить цей напрямок», — написав Федоров.

У коментарях до цього допису користувачі мережі побажали, щоб цей аналог мав кращу результативність та зауважили, що діяльність департаменту Маска призвела до управлінського хаосу, демотивації держслужбовців та відкату в цілих галузях науки заради економії 0,15% бюджетних витрат.

Нагадаємо, одразу після перемоги на виборах Дональд Трамп заявив про створення департаменту, який очолив Ілон Маск. Американський мільярдер під час виборчої кампанії обіцяв скоротити $2 трлн держвитрат США.

Однак результати діяльності цього департаменту, яка супроводжувалася критикою та скандалами, були значно меншими. «DOGE заощадив 150 мільярдів доларів», — заявив Трамп наприкінці квітня.

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Наприкінці травня Ілон Маск оголосив про завершення своєї роботи в адміністрації США на посаді голови департаменту урядової ефективності DOGE.