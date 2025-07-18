В Украине может появиться аналог департамента, которым руководил Илон Маск

Первый вице-премьер-министр Михаил Федоров / © Михаил Федоров / Facebook

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В Украине может появиться правительственная структура, похожая на американский Департамент эффективности правительства (DOGE), которым в свое время руководил бывший соратник Дональда Трампа, миллиардер Илон Маск.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в соцсети Threads.

При этом он уточнил, что аналог DOGE будет действовать для нескольких проектов.

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«Нужно срочно сократить расходы и оценить эффективность. Буду искать человека, который возглавит это направление», — написал Федоров.

В комментариях к этому сообщению пользователи сети пожелали, чтобы этот аналог имел лучшую результативность и отметили, что деятельность департамента Маска привела к управленческому хаосу, демотивации госслужащих и откату в целых отраслях науки ради экономии 0,15% бюджетных расходов.

Напомним, сразу после победы на выборах Дональд Трамп заявил о создании департамента, который возглавил Илон Маск. Американский миллиардер во время избирательной кампании обещал сократить $2 трлн госрасходов США.

Однако результаты деятельности этого департамента, которая сопровождалась критикой и скандалами, были значительно меньше. «DOGE сэкономил 150 миллиардов долларов», — заявил Трамп в конце апреля.

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В конце мая Илон Маск объявил о завершении своей работы в администрации США на должности главы департамента правительственной эффективности DOGE.