РФ наращивает атаки на энергетику и транспорт Европы: что известно

РФ наращивает атаки на энергетику и транспорт Европы / © Associated Press

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Число гибридных атак России на европейские страны резко возросло после полномасштабного вторжения в Украину. За период с 2014 по 2024 год было зафиксировано более 200 таких инцидентов, включая саботаж, дезинформацию, кибератаки и глушение GPS. Более 86% этих атак произошло после 2022 года, а только в 2024 году их количество увеличилось в шесть раз по сравнению с предыдущим годом.

Об этом пишет Служба внешней разведки.

Что и кто под прицелом Кремля?

Основными мишенями этих атак являются энергетика, транспорт и связь. С начала 2025 г. Россия уже пыталась повлиять на подводные кабели, объекты водоснабжения и даже на воздушные перевозки в странах Евросоюза.

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«Активность российских агентов носит системный характер: в среднем 20 стран ежегодно подвергались нападениям в 2022–2024 годах. Чаще всего атаки подвергаются государствам, которые активно поддерживают Украину — в частности Польша, страны Балтии, Финляндия, Германия, Великобритания и Норвегия», — пишут в Службе внешней разведки Украины.

Главная цель этих операций — спровоцировать внутренние проблемы в странах ЕС, чтобы ослабить европейскую солидарность и уменьшить поддержку Украины.

Напомним, тяжелые лето и осень 2025 года в Украине прогнозируют некоторые военные эксперты. К массированным обстрелам призывают готовиться жителей областных центров — под ударами могут оказаться Киев, Днепр, Львов и другие города. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, что Россия продолжит атаки по Украине, которые будут наноситься с растущей силой.