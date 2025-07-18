В Индии сделали заявление о санкциях ЕС против России

Индии отреагировали на введении санкции против РФ / © pixabay.com

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В Министерстве иностранных дел Индии выступили против введения односторонних санкций против России, назвав это «двойными стандартами» в торговле энергоносителями.

Соответствующее заявление правительства разместил представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал на платформе Х.

«Мы приняли во внимание последние санкции, объявленные Европейским Союзом. Индия не соглашается ни на односторонние санкционные меры. Мы ответственный игрок и остаемся полностью преданными своим юридическим обязательствам», — говорится в заявлении.

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В свою очередь правительство Индии считает первоочередной обязанностью обеспечивать энергетическую безопасность для удовлетворения основных потребностей своих граждан.

«Мы хотели бы подчеркнуть, что не должно быть двойных стандартов, особенно когда речь идет о торговле энергией», — говорится в сообщении.

Напомним, что 18 июля, после снятия вето Словакией, страны Европейского Союза валили 18 пакет санкций против РФ.

В частности, он предусматривает:

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полный запрет операций с нефтепроводами «Северный поток» и «Северный поток-2»,

установка ценового потолка на российскую нефть,

ограничения против 22 российских и международных компаний, работающих на ВПК РФ,

запрета финансовым учреждениям третьих стран способствовать обходу санкций Россией.

Реакция Кремля не заставила себя ждать, там нагло называли их «незаконными» и заявили, что «приобрели иммунитет и адаптировались к жизни в условиях ограничений».

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